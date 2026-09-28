En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

زرادخانه آمریکا موشک‌ جایگزین ندارد

نیویورک تایمز به مشکلات آمریکا در جایگزین کردن مهمات و ذخایر تسلیحاتی استفاده شده در جریان جنگ با ایران اشاره کرد و نوشت: جنگ علیه ایران باعث شد ذخایر تسلیحاتی آمریکا کاهش یابد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۶۴
| |
350 بازدید
زرادخانه آمریکا

به گزارش تابناک؛ روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد: جنگ علیه ایران باعث شد ذخایر تسلیحاتی آمریکا به صورت نگران کننده ای کاهش پیدا کند؛ موضوعی که از سوی وزارت جنگ این کشور و مسئولان کنگره تأیید شده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون هزار و ۱۰۰ موشک کروز رادارگریز دوربرد که به‌طور خاص برای درگیری احتمالی با چین طراحی شده‌ بودند استفاده شده است. همچنین بیش از ۱۰۰۰ موشک تاماهاک یعنی تقریباً ۱۰ برابر تعدادی که ارتش آمریکا سالانه خریداری می‌کند شلیک شده است.

علاوه بر این در این جنگ بیش از ۱۲۰۰ موشک رهگیر پاتریوت، که هر کدام بیش از ۴ میلیون دلار هزینه دارند استفاده شده است.

همچنین بیش از ۱۰۰۰ موشک زمین‌پرتاب PRISM (موشک‌های دقیق تهاجمی) و ATACMS (موشک‌های پیشرفته هوابرد) شلیک شده است.

در این گزارش آمده است: با وجود تقلای دولت ترامپ برای افزایش سرعت تولید سلاح، تلاش ها برای جایگزین کردن مهمات مصرف شده با چالش های مالی و تولیدی رو به رو است.

در جلسات اخیر در کاخ سفید، ترامپ و مقامات ارشد پنتاگون به دنبال در پیش گرفتن دو رویکرد برای حل این معضل بوده اند؛ ترغیب پیمانکاران به تسریع تولید مهمات تسلیحاتی استفاده شده و فشار بر قانونگذاران برای تصویب بودجه اضافی برای پوشش هزینه‌های جنگ.

با این حال انتظار می‌رود درخواست ترامپ برای تخصیص ۷۰ میلیارد دلار در راستای پوشش هزینه‌های جنگ با مخالفت شدید کنگره روبرو شود. پیمانکاران مذکور نیز چهارشنبه گذشته در جلسه‌ای در کاخ سفید به رئیس جمهور اطلاع دادند که برای تأمین مالی گسترش خطوط تولید به بودجه اضافی نیاز دارند. به گفته مسئولان آمریکایی اعلام مکرر برنامه‌های افزایش تولید مهمات هنوز به گسترش واقعی ظرفیت تولید منجر نشده است.

نیویورک تایمز اضافه کرد: به دلیل کمبود این ذخایر تسلیحاتی و مهمات توان پنتاگون در اداره جنگ های آتی به ویژه جنگ با ابرقدرت هایی مانند چین به صورت مستقیم محدود می شود چرا که حل این معضل ممکن است چند سال به طول انجامد.

این روزنامه به نقل از تارا مورفی دوگرتی، مدیرعامل شرکت نرم افزاری ایر گزارش داد: آمریکا با شکاف عمیق و خطرناکی بین آنچه که نیروها در میدان نیاز دارند و آنچه سیستم امنیت ملی می‌تواند ارائه دهد مواجه است. این عدم تعادل ناشی از عوامل متعددی از جمله سیستم‌های غیر یکپارچه و سازوکارهای قدیمی تدارکات نظامی است که منجر به تأخیرهای طولانی در راه‌اندازی برنامه‌های تسلیحاتی جدید یا نگهداری تجهیزات موجود می‌شود.
منبع: مهر
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
زرادخانه آمریکا ذخایر موشکی آمریکا جنگ علیه ایران ایران و آمریکا موشک کروز
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد/ از محسن نامجو و بیژن مرتضوی تا شادمهر عقیلی
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توسعه موشک کروز مسلح به کلاهک هسته‌ای در آمریکا
انفجار در کنسولگری آمریکا در اربیل
بایدن خواستار جهان عاری از سلاح هسته‌ای شد!
آمریکا یک زیردریایی اتمی جدید را عملیاتی کرد
نگرانی ترامپ از پیچیدگی جنگ علیه ایران
روایت روزنامه اسرائیلی از بحران موشکی آمریکا
عراقچی: مراقب اخبار جعلی باشید!
خالی شدن زرادخانه موشکی آمریکا در تقابل با ایران!
دو بار سقوط در آسمان ایران؛ فاجعه خلبان آمریکایی!
آمریکا به دنبال ساخت موشک‌های ضدبالستیک ارزان
آمریکایی‌ها نگران کاهش ذخایر موشکی شدند
انهدام یک فروند موشک کروز دشمن در مرکز ایران
سلاح برای «روز خاص» علیه ایران؛ ترامپ تلویحاً اعتراف کرد دی‌ماه ۱۴۰۴ نقشه آمریکا بود!
ژاپن ۵۰۰ موشک کروز تاماهاوک از آمریکا خریداری می‌کند
وزارت دفاع: دشمن به‌دنبال فرار آبرومندانه است
پنتاگون: آمریکا تا سال‌ها هزینه‌ جنگ با ایران را میدهد
آمریکا به دنبال افزایش تولید موشک‌های رهگیر
برآورد تازه از هزینه عملیات‌های آمریکا علیه ایران
آماده‌شدن آمریکا برای یک آزمایش موشکی جنجالی
نگرانی از کاهش ذخایر موشک‌های دقیق آمریکا در جنگ ایران
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران
تصاویر تازه از جستجو و کشف پیکر سید حسن نصرالله
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۵ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005rG0
tabnak.ir/005rG0