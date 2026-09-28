زوج قلعهنویی-قطبی در تیم ملی؛ تاج وعده دو روزه داد
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، در کنار تیم ملی فوتبال که از آخرین قهرمانیاش در آسیا ۵۰ سال گذشته و اگر با امیر قلعهنویی در جام ملتهای ۲۰۲۷ عربستان به این عنوان برسد، با ۵۱ سال فاصله عنوان قهرمانی را کسب کرده، ناکامیهای تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال یا همان تیم ملی امید هم دیگر تکراری شده و کمتر کسی به این تیم امید میبندد. در این میان اما مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال وعده داده تا دو روز آینده سرمربی تیم امید انتخاب شود تا این تیم با قدرت کار خود را در مسیر المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس آغاز کند و زمزمههایی مبنی بر انتخاب افشین قطبی وجود دارد.
اگر فوتبال ایران به المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس برسد، یک طلسم ۵۲ ساله شکسته شده و اگر هم چنین اتفاقی رقم نخورد، حسرت رسیدن فوتبال ایران به المپیک تا ۵۶ سال تمدید خواهد شد. مسیری که باید پس از حذف تیم ملی امید با رضا عنایتی از انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس آغاز میشد و فدراسیون برنامهریزی مدونی داشت، دیر شکل گرفت و انتخاب هم اشتباه بود. امید روانخواه پس از مدتی طولانی که تیم امید سرمربی نداشت، از سوی فدراسیون معرفی شد و حضور این تیم در جام ملتهای زیر ۲۳ سال در عربستان با شکست همراه بود. برکناری روانخواه پس از بازگشت از این مسابقات، انتخاب حسین عبدی را به دنبال داشت و فدراسیون در خصوص این انتخاب اشاره کرده بود که مسیر تیم امید با عبدی برای رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس طراحی شده است. با این حال شکست امیدها در بازیهای آسیایی ناگویا بیانیه فدراسیون فوتبال را به دنبال داشت که قرار است تصمیمات شجاعانه گرفته شود.
اگرچه مشخص بود که فدراسیون فوتبال چه تصمیمی خواهد گرفت و منظور از تصمیم شجاعانه برکناری حسین عبدی است، اما سرمربی تیم امید پیشدستی کرد و پیش از چنین تصمیمی خودش استعفا داد. با این حال تابناک در گزارشی با این عنوان که «تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا میدهد» به این موضوع اشاره کرد که کنار رفتن حسین عبدی یا پذیرش استعفای او نشانی از شجاعت در تصمیمگیری نیست و شاید بهتر باشد برای اینکه فوتبال به مسیر خود بازگردد، مهدی تاج پس از ناکامیهای مختلف از سمت خود استعفا دهد.
حالا اما مهدی تاج در رأس فدراسیون فوتبال خبر از انتخاب سرمربی جدید تیم ملی امید داده که طبیعتاً نمیتوان چنین تصمیمی را شجاعانه تلقی کرد. انتخاب سرمربی برای تیم امید شبیه به نفس کشیدن یک انسان است و چندان چیز عجیبی نیست و جزو الزامات محسوب میشود؛ با این حال تغییر معنا و مفهوم واژهها و اتلاق کردن واژه شجاعت به تصمیمات عادی و روزمره، دیگر عادی شده و انتظار دیگری هم نمیرود. رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که سرمربی جدید تیم امید خارجی است یا ایرانی؟ گفته: «ما خودمان را آماده میکنیم که تا در این دو روز، سرمربی جدید را معرفی کنیم و خودمان را برای رقابتهای پیشرو آماده کنیم.» هرچند تاج پاسخی به پرسش نداده، با این حال زمزمههایی وجود دارد که گزینه فدراسیون فوتبال برای تیم ملی امید با هماهنگی امیر قلعهنویی معرفی خواهد شد.
برخی به این موضوع اشاره داشتهاند که افشین قطبی گزینه اصلی فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی امید است و توافق ابتدایی با این مربی صورت گرفته و قرارداد پس از توافق بر سر جزئیات نهایی خواهد شد. گزینهای که هم پیش از این برای هدایت تیم ملی امید مطرح بود و هم امیر قلعهنویی پس از جام ملتهای ۲۰۲۳ قطر [که با یک سال تأخیر برگزار شد] به او پیشنهاد حضور در تیم ملی را به عنوان دستیار داده بود: «افشین قطبی واقعا انسان بزرگی است و او را قلبا دوست دارم. اگر ایشان بخواهد و بتواند به ما کمک کند، قطعا استقبال خواهم کرد، چون او را قلبا دوست دارم. درست است که از ایران دور بوده ولی یک ایرانی واقعی است. یک روزی آقای کاشانی که از مدیران خوب است، با من تماس گرفت و در تماس تصویری سه نفرهای که آقای نبی هم حضور داشت پرسید نظرت برای حضور افشین قطبی در تیم ملی امید چطور است که من گفتم درنگ نکنید. اگر ایشان دوست دارد به ایران بیاید، از ایشان دعوت میکنم و پذیرای او هستم.».
قطبی، از جمله مربیان ایرانی بود که کار خود را با آنالیزوری آغاز کرد و در جام جهانی ۱۹۹۸ عضوی از کادرفنی تیم ملی آمریکا بود که مقابل تیم ملی ایران شکست خورد. او سپس به تیم ملی کره جنوبی رفت و کار آنالیزوری را در دو مقطع بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ در کنار مربیان مختلف انجام داد. قطبی پس از جام ملتهای ۲۰۰۷ از کره جنوبی جدا شد و به سرمربیگری پرسپولیس رسید که در لیگ هفتم این تیم را قهرمان کرد. در ادامه قطبی پس از برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی در مسیر انتخابی جام جهانی ۲۰۱۰ جانشین او شد و در جام ملتهای ۲۰۱۱ هم روی نیمکت نشست.
حالا قطبی در شرایطی گزینه هدایت تیم ملی امید شده که این احتمال هم وجود دارد به صورت همزمان در کادرفنی تیم ملی بزرگسالان هم حضور داشته باشد و دستیار امیر قلعهنویی شود. سرمربی تیم ملی که در جام ملتهای ۲۰۰۷ و جام ملتهای ۲۰۲۳ با تیم ملی ناکام بوده، در حالی قراردادش را تا پایان جام ملتهای ۲۰۲۷ با فدراسیون فوتبال تمدید کرد که در جام جهانی هم عملکرد پرانتقادی داشت و ناکامی در صعود از گروه در جام جهانی ۴۸ تیمی، مخالفان تمدید قرارداد قلعهنویی را افزایش داد. حالا او آخرین شانس خود را برای بقا در تیم ملی، رسیدن به فینال جام ملتهای آسیا میداند که برای این هدف دست به هر کاری خواهد زد. قطبی علاوه بر کره جنوبی، در باشگاههای ژاپنی، چینی و تایلندی هم سرمربی بوده و از فوتبال شرق آسیا شناخت دارد که از همینرو میتواند در جام ملتها به قلعهنویی کمک کند و یک دوره هم هدایت تیم ملی را در جام ملتها به عهده داشته و از بابت تجربه برای نیمکت تیم ملی وزنه محسوب میشود.
پس از جام جهانی و در مقطع فعلی که اردوی تیم ملی آغاز شده، کادرفنی امیر قلعهنویی هم تغییراتی داشته و برخی دستیاران او از تیم ملی جدا شدند. حالا هم امیر قلعهنویی و هم فدراسیون فوتبال بدشان نمیآید که با یک تیر دو نشان بزنند و با انتخاب افشین قطبی برای هدایت تیم ملی امید، از او به عنوان کمک مربی در تیم ملی هم بهره ببرند تا وزن نیمکت این تیم در جام ملتهای آسیا افزایش پیدا کند. البته باید دید که در پایان وعده دو روزه مهدی تاج، گزینهای که برای هدایت تیم ملی امید معرفی میشود، افشین قطبی است یا فدراسیون فوتبال سورپرایز دیگری برای نیمکت این تیم دارد.