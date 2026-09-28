بازگشت خوانندهها به وطن داغ شد!؟/ گمانهزنی درباره بازگشت بیژن مرتضوی پایان یافت+فیلم
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، در روزهای اخیر خبری درباره بازگشت بیژن مرتضوی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ویولن، به ایران منتشر شد؛ خبری که در ادامه، خود این هنرمند آن را تکذیب کرد.
مرتضوی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد خبر بازگشت او به ایران صحت ندارد. به این ترتیب، اطلاعاتی که درباره ورود او به تهران و استقرارش در پایتخت منتشر شده بود، تأیید رسمی از سوی این خواننده نداشت و اکنون با تکذیبیه مستقیم او، این خبر از حالت خبر قطعی خارج میشود.
ماجرای خبری که به بازگشت مرتضوی گره خورد
موضوع بازگشت بیژن مرتضوی در شرایطی مطرح شد که پیش از آن، محسن نامجو پس از حدود دو دهه فعالیت و زندگی در خارج از کشور به ایران بازگشته بود. بازگشت نامجو به کشور پیشتر تأیید و درباره آن اطلاعرسانی شده بود و همین موضوع باعث شد انتشار خبر بازگشت مرتضوی نیز در فضای فرهنگی و رسانهای مورد توجه قرار بگیرد.
در مورد بیژن مرتضوی نیز انتشار بخشهایی از قطعه «لالایی» که با ترانهای از بابک صحرایی و برای کودکان میناب ساخته شده، به گمانهزنیها درباره حضور او در ایران دامن زد. این اثر به گفته مرتضوی در حال تکمیل است و بخشهایی از آن منتشر شده است.
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بازگشت خوانندگان؛ از خبر قطعی تا گمانهزنی
در هفتههای اخیر، نام هنرمندان دیگری نیز در ارتباط با احتمال بازگشت به ایران مطرح شده است. از جمله درباره شادمهر عقیلی ادعاهایی در فضای رسانهای و مجازی منتشر شده، اما این موضوع نیز نیازمند تأیید رسمی و مستقیم است و نمیتوان صرف طرح چنین ادعاهایی را به معنای تصمیم قطعی برای بازگشت دانست.
در مورد بیژن مرتضوی نیز فعلاً آنچه میتوان با استناد به اظهارات خود او اعلام کرد، این است که خبر بازگشتش به ایران صحت ندارد و جزئیات مطرحشده درباره حضور او در تهران تأیید نشده است.
کرم نما و فرد آ که خانه خانه توست
استاد بیژن مرتضوی عزیز
به ایران سربلند خوش آمدید.