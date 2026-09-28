کنسرت همایون شجریان در ایران کلید خورد؟

پس از انتشار خبر بازگشت همایون شجریان به کنسرت‌های ایران، پیگیری‌ها نشان می‌دهد این موضوع در حال بررسی و برنامه‌ریزی است و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار خبرهایی درباره بازگشت همایون شجریان به صحنه کنسرت در ایران پس از حدود چهار سال، پیگیری‌ها از روابط عمومی این هنرمند و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می‌دهد که برگزاری این کنسرت هنوز نهایی نشده و صرفاً در مراحل اولیه برنامه‌ریزی قرار دارد.

همایون شجریان آخرین بار در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در سالن وزارت کشور روی صحنه رفت و پس از آن تور کنسرت‌های خارج از کشور خود را آغاز کرد و از آن پس تاکنون کنسرت رسمی در ایران برگزار نکرده است.

این هنرمند همچنین شهریور سال گذشته (۱۴۰۴) از به حقیقت پیوستن آرزوی دیرینه خود؛ یعنی برگزاری کنسرت خیابانی رایگان خبر داد، آرزویی که او از چند سال قبل همواره درباره آن صحبت کرده بود. بنابر آنچه در آن مقطع زمانی منتشر شده بود، این خواننده ایرانی قرار بود ۱۴ شهریورماه سال ۱۴۰۴ کنسرتی را رایگان در میدان آزادی برگزار کند که در نهایت به دلیل آنچه او «ناتوانی در مدیریت جمعیت میلیونی» خواند، این کنسرت لغو شد.

منبع: ایسنا