روزنامه‌ها در سال‌های گذشته گاه شامل نوشته‌ها و گفته‌هایی است که به شکل عجیبی در روزگار کنونی حاوی معنا‌های جالب توجهی است، نمونه‌اش این تیتر از روزنامه اعتماد در دهه هشتاد از محمود احمدی‌نژاد. متن بدون تغییر این گزارش که حاوی گفته‌های احمدی نژاد آن سالهاست حاوی نکات جالب توجهی است.

به گزارش تابناک؛ محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم، در حاشیه سفر به نیویورک برای شرکت در شصت‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دیدارها و سخنان متعددی بر تمایل و امکان برقراری و بهبود رابطه میان ایران و آمریکا تأکید کرد؛ رویکردی که برخی تحلیلگران آن را تلاش برای تعیین سرنوشت مناسبات دو کشور در پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش ارزیابی کرده‌اند.

احمدی‌نژاد در نشست با جمعی از نخبگان آمریکایی با تأکید بر اینکه «جامعه انسانی راهی جز رفتن به سوی گسترش دوستی‌ها و همکاری‌ها ندارد»، وضعیت کنونی روابط دوجانبه را به ضرر هر دو کشور و جهان دانست. وی با مرور تحولات تاریخی تصریح کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت دولتمردان آمریکا از خواست ملت ایران برای آزادی استقبال کنند، اما واشنگتن با اعمال تحریم‌ها و فشارهای متوالی مسیر تقابل را در پیش گرفت. به گفته وی، اگر روابط به جای تقابل بر تعامل متکی بود، منافع فراوانی برای هر دو طرف حاصل می‌شد و اکنون نیز زمان آن گذشته که کشوری بخواهد دنیا را به تنهایی اداره کند.

گره‌گشایی از پرونده هسته‌ای و استانداردهای دوگانه

رئیس‌جمهور وقت موضوع هسته‌ای ایران را یک مناقشه کاملا سیاسی میان ایران و آمریکا دانست و تأکید کرد: «اگر امروز آمریکا خود را از این موضوع کنار بکشد، دیگر کسی در جهان ادعایی علیه کشورمان ندارد.» از این رو، این پرونده باید در عرصه‌ای مستقل از مذاکرات معمول حل‌وفصل شود.

وی با رد تصور تضعیف ایران در اثر تحریم‌ها، از سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در ساخت نیروگاه‌های صلح‌آمیز برق هسته‌ای و تأمین سوخت در ایران استقبال کرد و در مقام مقایسه یادآور شد تهران سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای تولید رادیوداروها هزینه می‌کند، در حالی که واشنگتن سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای ساخت بمب اتمی خرج می‌کند.

تفکیک موضوع فلسطین از مناسبات با واشنگتن

احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش نخبگان پیرامون عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و ارتباط آن با روابط تهران و واشنگتن تأکید کرد که ایران، آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و این دو مقوله کاملا از یکدیگر مجزا هستند؛ بنابراین عدم شناسایی اسرائیل ارتباطی به مناسبات تهران و آمریکا ندارد. وی همچنین در واکنش به سوالی درباره مناسبت ۱۳ آبان و سالروز تسخیر سفارت، اعلام کرد واشنگتن باید ریشه این اقدامات را در دهه‌ها حمایت خود از دیکتاتوری در ایران و رفتارهای خصمانه پس از انقلاب جست‌وجو کند.

رایزنی‌های رسانه‌ای و آمادگی برای تغییر فضا

احمدی‌نژاد علاوه بر این نشست، در مصاحبه‌هایی از جمله گفت‌وگو با چارلی رز و شبکه‌های PBS و CBS، ادعاهای فروش سلاح به سوریه را تکذیب و پیرامون تهدیدات رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه‌ای موضع‌گیری کرد. وی با یادآوری نامه‌نگاری‌ها و پیشنهادات پیشین خود برای مناظره با رؤسای‌جمهور آمریکا (بوش و اوباما)، شرط اصلی بهبود مناسبات را تغییر نگاه کلان و ذهنیت دولتمردان واشنگتن، دوری از استانداردهای دوگانه و جبران فرصت‌های ۳۳ سال گذشته عنوان کرد.

منبع: خبر فوری