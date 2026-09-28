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واکنش هلال‌احمر به ادعای استخدام یک محکوم به جاسوسی

هلال احمر ایران درخصوص انتشار اخباری مبنی بر اتهام جاسوسی یکی از کارمندان این نهاد اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۲۹
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هلال احمر

به گزارش تابناک؛ مژده هاشمی بازرگان محکوم به جاسوسی، کارمند جمعیت هلال احمر نبوده است.

 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار یک خبر مجعول در برخی رسانه‌های معاند وابسته به رژیم صهیونیستی، مبنی بر انتساب فردی با نام «مژده هاشمی بازرگان» (محکوم به جاسوسی) به عنوان کارمند جمعیت هلال احمر، این جمعیت جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد فرد مذکور هیچ‌گونه سابقه استخدامی و یا همکاری قراردادی در هیچ‌یک از ارکان جمعیت هلال احمر در سراسر کشور را نداشته و ندارد.

جمعیت هلال احمر، ضمن تکذیب قاطع این موضوع، اعلام می‌دارد که اخباری از این دست اعتماد عمومی و اعتبار مردمی جمعیت هلال احمر را نشانه گرفته، اما قطعا نمی‌تواند مانع خدمات گسترده و بی‌منت هلال احمر به مردم عزیز کشورمان در تمامی صحنه‌ها و عرصه‌های امدادی و بشردوستانه باشد.

همچنین از مخاطبان گرامی و رسانه‌های رسمی درخواست می‌شود اخبار مربوط به جمعیت هلال احمر را صرفا از مبادی رسمی دنبال کنند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر

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هلال احمر جاسوس مژده هاشمی بازرگان استخدام
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