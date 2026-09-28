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واکنش آمریکا به پیشنهاد فروش سلاح به چین

روزنامه وال‌ استریت ژورنال در گزارشی درباره پیشنهاد دونالد ترامپ به شی جین‌ پینگ رئیس‌ جمهور چین برای خرید سلاح از واشنگتن نوشت: دولت ترامپ برنامه‌ای برای فروش سلاح به چین ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۲۰
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فروش سلاح به چین

به گزارش تابناک؛ در گزارش وال‌استریت ژورنال آمده است: سفیر آمریکا در چین روز یکشنبه در جریان مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفته است که ترامپ در جریان سفر اخیر شی جین‌پینگ به ایالات متحده، به او پیشنهاد داده است که از آمریکا سلاح بخرد.

این گزارش می‌افزاید: پس از اظهارات پردو، یک مقام آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفت که دولت ترامپ برنامه‌ای برای فروش سلاح به چین ندارد.

در ادامه گزارش وال‌استریت ژورنال آمده است: یک مقام آمریکایی دیگر نیز تاکید کرد که فروش سلاح به چین از نظر قانونی ممنوع است و هیچ برنامه یا پیشنهادی برای فروش سلاح به پکن مطرح نشده است.
منبع: ایرنا

 

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tabnak.ir/005rFI
tabnak.ir/005rFI