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قیمت نفت برنت ۱۰۷ دلار شد

‏قیمت جهانی نفت در نخستین ساعات برای هر بشکه افزایشی فراتر رفت و ۱۰۷ دلار شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۱۸
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953 بازدید
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قیمت نفت
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قیمت نفت نفت سوخت انرژی نفت برنت افزایش قیمت نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
3
پاسخ
تازه بازی شروع شد ترامپ بخواب و به تابلو نگاه کن دیگه طاقت ایستاده نگاه کردن به تابلو قیمت نداری
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