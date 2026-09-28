۰۶/مهر/۱۴۰۵
Monday 28 September 2026
۱۰:۳۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
پروازهای ایران به مقصد بغداد و مسقط لغو شد
زمان ارائه کالابرگ با مبالغ جدید اعلام شد
فرود اضطراری هواپیمای پرواز استانبول_تهران در تبریز
پیش بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
ریزش ۴۹۰ میلیارد دلاری سهام آمریکا پس از اقدام ترامپ
اعتبار کالابرگ این کدملیهای فردا شارژ میشود
بازگشت و فرود اضطراری پرواز مشهد-کرمانشاه
درخواست عجیب برای توقف احراز صلاحیت ۱۹۴۱ مدیر/ نهادهای نظارتی کوتاه میآیند؟
تخلیه و ارسال کالاهای اساسی به سراسر کشور از بنادر ادامه دارد
نفت برنت در ۱۰۷ دلار ایستاد
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
953
953
بازدید
۱
پ
قیمت نفت برنت ۱۰۷ دلار شد
قیمت جهانی نفت در نخستین ساعات برای هر بشکه افزایشی فراتر رفت و ۱۰۷ دلار شد.
کد خبر:
۱۳۹۶۳۱۸
تاریخ انتشار:
۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸
28 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۶۳۱۸
|
۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸
28 September 2026
|
953
بازدید
953
بازدید
|
۱
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت نفت
نفت
سوخت
انرژی
نفت برنت
افزایش قیمت نفت
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
از نوفللوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت نفت به اوج یک ماهه صعود کرد
قیمت طلای سیاه اعلام شد
قیمت نفت برنت اعلام شد
قیمت جهانی نفت افزایش یافت
قیمت نفت به پایینترین حد خود رسید
آخرین قیمت نفت خام اعلام شد
قیمت نفت برنت کاهشی شد
قیمت نفت برنت سقوط کرد!
عاملی که قیمت نفت جهانی را بالا برد!
بازگشت برنت به کانال ۹۰ دلار
قیمت جهانی نفت اعلام شد
قیمت نفت صعودی شد
قیمت جدید نفت برنت اعلام شد
قیمت نفت صعودی شد
افزایش بیسابقه قیمت نفت طی ۴۸ ساعت
آخرین قیمت نفت در بازار جهانی
نفت برنت باز هم سقوط کرد
قیمت جهانی نفت پرواز کرد
قیمت نفت باز هم افزایش یافت
تنش در خلیج فارس قیمت نفت را منفجر کرد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
رضا
|
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
3
پاسخ
تازه بازی شروع شد ترامپ بخواب و به تابلو نگاه کن دیگه طاقت ایستاده نگاه کردن به تابلو قیمت نداری
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
3000 تومانی
5000 تومانی
10000 تومانی
بالای 10000 تومان
آخرین اخبار
احمدزاده به مدال نقره کوراش بازیهای آسیایی رسید
ارتش: نیروهای مسلح بر تنگه هرمز مسلط هستند
ترامپ در پی از سرگیری مذاکرات با ایران؛ تهران بر شروط خود پافشاری میکند
واکنش سروش دباغ به مواضع رضا پهلوی در جنگ
بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ نهایی میشود
کالابرگ پاییزی؛ کمکهزینهای که آب رفت
واکنش هلالاحمر به ادعای استخدام یک محکوم به جاسوسی
اولتیماتوم آمریکا به بغداد درباره نقض تحریم هوایی
فشار تازه بر ایران برای امتیاز هستهای!
چگونه از آنفولانزا پیشگیری کنیم؟
پیشبینی بارندگی برای این استانها
واکنش آمریکا به پیشنهاد فروش سلاح به چین
قیمت نفت برنت ۱۰۷ دلار شد
زن جوان: قتل شوهرم را به خاطر عشق گردن گرفتم
برنز ناگویا بر گردن نوشاد عالمیان
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ میماند/ حذف سلبریتیها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران
تصاویر تازه از جستجو و کشف پیکر سید حسن نصرالله
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل میشود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنهای + زیرنویس
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا میماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لییوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمییابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمهاش!
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرالهای ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ میماند/ حذف سلبریتیها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
(۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
(۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمهاش!
(۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنهای در کنسرت ابی
(۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
(۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز
(۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار میدهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است
(۵۶ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی میکنم
(۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا میماند
(۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!
(۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟
(۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا میدهد
(۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
(۵۰ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطرهانگیز اخبار
(۴۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکرهایم
(۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rFG
tabnak.ir/005rFG
کپی شد