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زخمی‌شدن ۸ تفنگدارآمریکایی در حمله‌ ایران

دو هفته پیش، ۸ تفنگدار دریایی آمریکا بر اثر حمله یک موشک کروز ایرانی به کشتی که در آن مشغول فعالیت بودند در تنگه هرمز، مجروح شدند.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۱۳
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تفنگداران آمریکایی

به گزارش تابناک؛ ان‌بی‌سی نیوز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد: هشت تفنگدار دریایی آمریکایی دو هفته پیش در حمله موشکی ایران به کشتی آنها در تنگه هرمز زخمی شدند.

به گفته منابع آگاه، این حمله که پیش‌تر گزارش نشده بود، در تاریخ ۱۴ سپتامبر رخ داد؛ زمانی که ایران به کشتی‌ای که نیروهای آمریکایی در آن حضور داشتند، در تنگه هرمز حمله کرد.

طبق گزارش ان‌بی‌سی نیوز، روزی که آنها به سه نفتکش ایرانی در نزدیکی خارک حمله و آنها را منهدم کردند، تهران با هدف قرار دادن ۱۸ نفتکش و کشتی در طول شب، از کار انداختن اکثر آنها و صدور هشدار به بنادر، تلافی کرد.

به گفته سه مقام آمریکایی، دو هفته پیش هشت تفنگدار دریایی آمریکا بر اثر حمله یک موشک کروز ایرانی به کشتی‌ای که در آن مشغول فعالیت بودند در تنگه هرمز، مجروح شدند. این مقامات اظهار داشتند که جراحات تفنگداران دریایی وخیم نبوده، اما آن‌ها دچار استنشاق دود و احتمالاً آسیب‌های مغزی (تروما) شده‌اند؛ چرا که علائم ضربه مغزی، از جمله سردرد، در آن‌ها مشاهده شده است.

براساس این گزارش، این نیروها در جریان حمله بخشی از یک تیم فرود گردان بودند. به گزارش این شبکه، آنها سوار بر یک کشتی نیروی دریایی آمریکا بودند. مقامات از مشخص کردن نوع کشتی خودداری کردند و فقط از آن به عنوان یک «واحد دریایی» یاد کردند.

 ‌ان‌بی‌سی به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران تقریباً روزانه به تلاش‌های خود برای حمله به کشتی‌ها ادامه می‌دهد.
منبع: ایسنا

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