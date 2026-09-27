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عراقچی: من و رئیس‌جمهور برای جنگ به نیویورک نیامده‌ایم

عراقچی: رئیس‌جمهور پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامده‌ایم؛ آمده‌ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم
کد خبر: ۱۳۹۶۲۹۵
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1074 بازدید
عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، پس از حضور در برنامه میت د پرس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 در برنامه میت د پرس (شبکه NBC آمریکا) گفتم: رئیس‌جمهور پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامده‌ایم؛ آمده‌ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم.

با این حال، ایران در برابر هرگونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد؛ حتی اگر کار به جنگی آخرالزمانی کشیده شود. 

همزمان، ما برای دیپلماسی واقعی نیز آماده‌ایم.

توییت عراقچی

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