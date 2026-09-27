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رئیس‌جمهور صربستان رسما استعفا کرد

خبرگزاری رویترز شامگاه یکشنبه از استعفای رئیس‌جمهور صربستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۸۵
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رئیس جمهور صربستان

به گزارش تابناک، رویترز گزارش داد: الکساندر ووچیج، رئیس‌جمهور صربستان رسما استعفای خود را اعلام کرد و به این ترتیب به دومین و آخرین دوره پنج ساله ریاست‌جمهوری خود پایان داد.

استعفای رئیس‌جمهور صربستان، راه را برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری این کشور هموار می‌کند.

او در اواخر ماه ژوئن طی یک گردهمایی در بلگراد اعلام کرده بود که از سمت ریاست‌جمهوری استعفا خواهد داد، اما سه ماه صبر کرد تا رسما کناره‌گیری کند.

طبق قانون صربستان، انتخابات ریاست‌جمهوری باید ظرف سه ماه پس از استعفای رئیس‌جمهور برگزار شود. این بدان معناست که رای‌دهندگان امسال دو بار به پای صندوق‌های رای خواهند رفت؛ یک بار برای انتخابات زودهنگام پارلمانی که قرار است در ۲۵ اکتبر (۳ آبان ماه) برگزار شود و دیگری برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری.

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صربستان رئیس جمهور صربستان استعفا کناره گیری انتخابات زودهنگام
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