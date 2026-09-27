هواشناسی مازندران با اشاره به شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو، فعالیت های دریایی در خزر را از عصر سه شنبه تا صبح پنجشنبه، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش تابناک، هواشناسی مازندران روز یکشنبه با صدور هشدار سطح زرد پیش بینی کرد که دریای خزر در طی این مدت با وزش باد به نسبت شدید مواج خواهد شد و برای فعالیت های دریایی مناسب نیست.

هواشناسی با بیان اینکه سامانه ناپایدار جوی مناطق ساحلی و دور از ساحل را نیز تحت تاثیر قرار می دهد پیش بینی کرد که سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۱۱ و در دور از ساحل نیز تا ۱۳ متر برثانیه برسد که این امر باعث شکل گیری امواج ۰.۸ تا ۱.۳ متری در مناطق نزدیک ساحل و در فراساحل نیز۱.۱ تا ۱.۸۱ متر برسد و برای فعالیت های دریایی مناسب نخواهد بود.

هواشناسی، غرق شدن شناگرها، قایق ها و شناورهای گردشگری، احتمال غرق شدن شناورهای صیادی و اختلال در ورود و خروج شناور ها به حوضچه بنادر را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام و نسبت به وقوع آن در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی مازندران در این اخطاریه سطح زرد علاوه بر توصیه مبنی بر لزوم رعایت مراقبت در تمام فعالیت های دریایی، شنا، صیادی و فعالیت های گردشگری را در طی این مدت ممنوع اعلام کرد.

براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، شرایط جوی مازندران طی روز دوشنبه تا سه شنبه بعدازظهر صاف تا نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر و عصر سه‌شنبه تا عصر چهارشنبه ابری با رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد و از اواخر روز چهارشنبه با کاهش ناپایداری و از روز پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه صاف تا نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر پیش بینی شده است.

آسمان مازندران از عصر جمعه تا اواخروقت‌ شنبه نیمه ابری تا ابری با رگبارپراکنده‌ باران و وزش باد همراه خواهد بود.

منبع: ایرنا