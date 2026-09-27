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حملات جدید رژیم اسرائیل به خاک سوریه

منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم اسرائیل مناطقی از خاک سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۷۹
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سوریه

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الاخباریه سوریه، توپحانه ارتش رژیم صهیونیستی با چهار گلوله مناطقی در اطراف دو شهرک بریقه و کودنه در جنوب قنیطره را هدف قرار داده است.

بنا بر گزارش‌ها، این گلوله‌ها به اراضی زراعی این دو شهرک اصابت کرده است.

هنوز از خسارت‌های این حمله توپخانه‌ای گزارشی منتشر نشده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.

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