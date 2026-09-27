قالیباف: یا بازار نفت احمق است یا آمریکا دروغ میگوید!
بنگاهِ فریبکاریِ آمریکا میگوید ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، اما بازار یک اضافهبهای (پرمیوم) سنگین روی نفت کشیده است: ۳۵ دلار بالاتر از قبل از تهاجم!
کد خبر: ۱۳۹۶۲۷۴| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیبا، رئیس مجلس در واکنش به ادعاهای مقامات آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز در شکبه اجتماعی ایکس نوشت: بنگاهِ فریبکاریِ آمریکا میگوید ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، اما بازار یک اضافهبهای (پرمیوم) سنگین روی نفت کشیده است: ۳۵ دلار بالاتر از قبل از تهاجم، و ۵۰ دلار بر اساس قیمتهای نفت فیزیکی.
وی افزود: پس یا بازار احمق است که نفت را با این قیمتهای بالاتر میخرد، یا دستگاه روایتشویی آمریکا دارد سیاهبازی میکند.
قالیباف تأکید کرد: برای کسانی که حرف آمریکا را باور دارند، یک دستگاه چاپ دلار رایگان در تنگه هرمز گذاشتهاند؛ بفرمایید بروید بردارید!
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