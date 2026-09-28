پلو بندری؛ غذای جنوبی خوشعطر با تن ماهی
به گزارش تابناک؛ اگر طرفدار غذاهای جنوبی با عطر ادویه، تندی فلفل و طعمهای متفاوت هستید، پلو بندری یکی از غذاهایی است که میتواند حالوهوای جنوب را به سفره شما بیاورد. این غذای خوشرنگ و خوشبو با ترکیب برنج، تن ماهی، گوجه، سیر، شوید و ادویههای مخصوص تهیه میشود و در شهرهای مختلف جنوب ایران با روشهای متفاوتی طبخ میشود.
پلو بندری یک غذای ساده، اقتصادی و در عین حال خوشمزه است که به دلیل استفاده از تن ماهی، در مدت زمان کوتاهی آماده میشود. در ادامه، طرز تهیه پلو بندری جنوبی را مرحله به مرحله آموزش میدهیم.
مواد لازم برای تهیه پلو بندری (برای ۵ نفر)
برنج ایرانی یا محلی: ۴ پیمانه
تن ماهی: ۲ قوطی
پیاز بزرگ: ۲ عدد
شوید تازه خردشده: ۱ لیوان بزرگ
گوجه فرنگی متوسط: ۳ عدد
سیر: ۳ حبه
فلفل سبز تند: ۲ عدد
زعفران دمکرده: حدود یکسوم فنجان
پودر تخم گشنیز: ۱ قاشق چایخوری
زردچوبه: ۱ قاشق مرباخوری
ادویه ماهی: ۱ قاشق مرباخوری
ادویه پلویی: ۱ قاشق مرباخوری
فلفل سیاه: به مقدار لازم
فلفل قرمز: به مقدار لازم
نمک: به مقدار لازم
روغن: به مقدار لازم
طرز تهیه پلو بندری مرحله به مرحله
مرحله اول؛ تفت دادن پیاز
ابتدا پیازها را پوست بگیرید و به صورت نگینی خرد کنید. پیازها را داخل تابه با کمی روغن روی حرارت ملایم تفت دهید تا سبک و طلایی شوند. پیاز طلایی پایه اصلی عطر پلو بندری است و روی طعم نهایی غذا تاثیر زیادی دارد.
مرحله دوم؛ اضافه کردن سیر و ادویهها
سیر خردشده را به پیاز اضافه کنید و کمی تفت دهید تا عطر آن آزاد شود. سپس زردچوبه را اضافه کنید و چند ثانیه هم بزنید.
در ادامه فلفل سبز تند خردشده را اضافه کنید و اجازه دهید همراه مواد کمی تفت بخورد. اگر غذای خیلی تند دوست ندارید، میتوانید مقدار فلفل را کمتر کنید.
مرحله سوم؛ آماده کردن تن ماهی
تن ماهی را طبق دستور روی بستهبندی حرارت دهید و روغن اضافی آن را بگیرید. سپس تن ماهی را به مواد داخل تابه اضافه کنید و چند دقیقه تفت دهید تا طعم آن با پیاز و ادویهها ترکیب شود.
مرحله چهارم؛ اضافه کردن ادویههای جنوبی
در این مرحله ادویه ماهی، ادویه پلویی، پودر تخم گشنیز، فلفل سیاه و فلفل قرمز را اضافه کنید. تفت دادن کوتاه ادویهها باعث میشود عطر آنها بهتر آزاد شود و طعم جنوبی غذا بیشتر شود.
مرحله پنجم؛ اضافه کردن گوجه و شوید
گوجهها را رنده یا ریز خرد کنید و داخل تابه بریزید. اجازه دهید آب گوجه گرفته شود و مایه غذا کمی غلیظ شود.
بعد از آن شوید خردشده را اضافه کنید و چند دقیقه دیگر تفت دهید تا عطر شوید با دیگر مواد ترکیب شود.
مرحله ششم؛ آماده کردن مایه پلو بندری
حدود یک لیوان آب به مواد اضافه کنید و اجازه دهید چند دقیقه بجوشد تا مزهها به خورد هم بروند. سپس شعله را خاموش کنید.
آماده کردن برنج برای پلو بندری
برنج را بشویید و در صورت تمایل با کمی نمک خیس کنید. سپس آن را مانند برنج آبکش بپزید؛ به شکلی که دانههای برنج هنوز کمی سفت باشند.
در ادامه، مایه تن ماهی و سبزیجات را با برنج مخلوط کنید و زعفران دمکرده را به آن اضافه کنید.
دم گذاشتن پلو بندری
کف قابلمه را با کمی روغن آماده کنید و در صورت تمایل برای تهدیگ از نان یا سیبزمینی استفاده کنید.
برنج مخلوطشده را داخل قابلمه بریزید، چند سوراخ روی آن ایجاد کنید تا بخار خارج شود و اجازه دهید حدود یک ساعت روی حرارت ملایم دم بکشد.
هرچه پلو با حرارت آرامتری دم بکشد، عطر ادویهها بهتر در غذا پخش میشود.
فوتوفن خوشمزه شدن پلو بندری
تندی غذا را تنظیم کنید؛ پلو بندری اصالتاً غذایی تند است، اما میزان فلفل را میتوانید با ذائقه خود تغییر دهید.
گوجه را خوب بپزید تا آب اضافی آن گرفته شود و مایه غذا شل نشود.
سیر را نسوزانید؛ سیر سوخته طعم غذا را تلخ میکند.
از ادویه مناسب استفاده کنید؛ تخم گشنیز و ادویه ماهی نقش مهمی در عطر این غذا دارند.
برنج را بیش از حد نپزید تا هنگام دم کشیدن شفته نشود.
تهدیگ را فراموش نکنید؛ تهدیگ نان یا سیبزمینی در کنار پلو بندری بسیار خوشمزه میشود.
پلو بندری را با چه چیزهایی سرو کنیم؟
پلو بندری معمولاً در کنار ترشی بندری، سالاد شیرازی، سبزی خوردن، ماست و لیموترش تازه سرو میشود. تندی غذا در کنار طعم ترشیها، ترکیب محبوبی در سفرههای جنوبی ایجاد میکند.
آیا پلو بندری را میتوان بدون تن ماهی درست کرد؟
بله. اگرچه در این دستور از تن ماهی استفاده میشود، اما نسخههایی از این غذا با مرغ، گوشت ریشریش یا گوشت چرخکرده نیز تهیه میشوند. نکته اصلی در پلو بندری، ترکیب برنج با ادویههای جنوبی، فلفل و عطر سبزیجات است.