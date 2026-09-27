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سیل شدید و ویرانگر در هند جان۵۶ نفر را گرفت

بارندگی شدید در ایالت اوتار پرادش در شمال هند منجر به وقوع سیل و رانش زمین شد که این رخداد جان دست‌کم ۵۶ نفر را گرفت. =
کد خبر: ۱۳۹۶۲۶۷
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هند سیل

به گزارش تابناک نقل از خبرگزاری الجزیره، بارش‌ های شدید در روزهای اخیر در ایالت اوتار پرادش در شمال هند منجر به وقوع سیل و رانش زمین شده و جان دست‌کم ۵۶ نفر را گرفته است؛ همچنین گزارش‌هایی از مرگ ۱۲ نفر در کشور همسایه، نپال، منتشر شده است.

ریشیکش باسکار یاشود، مسئول ستاد امداد و نجات اوتار پرادش، روز یکشنبه اعلام کرد که این پرجمعیت‌ ترین ایالت هند از روز جمعه تا صبح یکشنبه شاهد ۶۶.۵ میلی‌متر (۲.۶ اینچ) بارندگی بوده است، در حالی که میزان معمول بارندگی برای این بازه زمانی ۷.۶ میلی‌متر (یک‌چهارم اینچ) است.

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به گفته دفتر این مقام مسئول، این تلفات جانی و همچنین ۴۶ مورد مصدومیت، در جریان دوره‌ای از «بارش‌های فوق‌العاده سنگین که بخش‌های وسیعی از اوتار پرادش را تحت تأثیر قرار داده»، رخ داده است.

این دفتر افزود که بیش از ۱۰۰۰ خانه بر اثر حرکت «یک سامانه کم‌فشار از سمت خلیج بنگال به سوی خشکی و تشدید بارندگی‌ها در منطقه» دچار خسارت شده‌اند.

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