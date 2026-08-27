عامل سیل ویرانگر در نپال و تبت چه بود؟ + عکس

تصاویر ماهواره‌ای از وضعیت یک دره یخچالی در قله کوهستانی لانگتانگ-لیرونگ در نپال، در نزدیکی مرز چین، پیش و پس از حادثه منتشر شده است. جایی که احتمالاً فروریختن بخشی از یک یخچال طبیعی موجب وقوع سیلاب‌های ویرانگر در نپال و تبت شده است.

به گزارش تابناک، رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که بر اثر سیلاب‌های ناگهانی و سهمگینی که روز چهارشنبه مناطق مرزی نپال و چین را درنوردید دست‌کم ۱۶۲ نفر در نپال و سه نفر دیگر در تبت جان باخته‌اند و بیش از ۱۳۰۰ نفر نیز همچنان مفقود هستند.

خبرگزاری دولتی شینهوا و شبکه تلویزیونی سی‌سی‌تی‌وی چین صبح پنجشنبه گزارش دادند که رانش گل‌ولای در تبت سه کشته بر جای گذاشته و ۵۵۸ نفر نیز مفقود شده‌اند. حدود ۲۶۰ نفر از مفقودان در تبت اتباع خارجی هستند.

مقامات نپال نیز صبح پنجشنبه اعلام کردند که در پی سیل رودخانه‌های بوته‌کوشی و تریشولی حدود ۸۲۶ نفر از جمله حدود ۳۴۱ تبعه خارجی مفقود شده‌اند.

تصاویر پهپادی از مناطق سیل‌زده نپال جاده‌های ویران‌شده و ساختمان‌هایی را نشان می‌دهد که زیر سیلابی خروشان و گل‌آلود مدفون شده‌اند.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا ابتدا از ثبت زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ در حدود ۶۶ کیلومتری شمال کاتماندو و در نزدیکی مرز خبر داد. اما این سازمان بعدا ارزیابی خود را اصلاح کرد و گفت رویداد لرزه‌ای ثبت‌شده در واقع ناشی از فروپاشی عظیم یک یخچال طبیعی با بزرگی لرزه‌ای معادل ۵.۲ بوده است. این فروپاشی حجم عظیمی از یخ، سنگ و آوار را به سمت پایین‌دست روان کرده و پیامدهای ویرانگری برای مناطق مسکونی بر جای گذاشته است.

کارشناسان اقلیمی مرکز بین‌المللی توسعه یکپارچه کوهستان در کاتماندو می‌گویند به احتمال زیاد سقوط توده‌ای عظیم از یک یخچال طبیعی عامل سیل ناگهانی روز چهارشنبه بوده است.

این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند: داده‌های هیدرولوژیک از سرعت و شدت کم‌سابقه موج سیلاب حکایت دارد. به گفته آنها سطح آب رودخانه تریشولی در مقطعی تنها ظرف نیم ساعت تا ۹ متر بالا آمده است.