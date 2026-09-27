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آکسیوس مدعی شد

زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم

یک رسانه آمریکایی اعلام کرده که مذاکرات ایران و آمریکا احتمالا از دوشنبه ۶ مهرماه آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۶۱
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17678 بازدید
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۳۴
مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، یک روز پس از آنکه ترامپ پیشنهاد ایران برای پایان دادن به جنگ را رد کرد، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در مصاحبه‌ای تلفنی به اکسیوس گفت که انتظار دارد مذاکره‌کنندگان آمریکایی این هفته گفت‌و‌گو‌های بیشتری با ایران داشته باشند.

قطر و دیگر میانجی‌گران منطقه‌ای در تلاش‌اند مذاکرات میان آمریکا و ایران را احیا کنند، اما دو طرف در مسائل کلیدی فاصله زیادی دارند.

تأکید آمریکا بر امتیازات هسته ای از سوی ایران

در حالی که ایران می‌خواهد هرگونه گفت‌و‌گو را بر تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا متمرکز کند، دولت ترامپ خواستار آن است که ایران با امتیاز‌های هسته‌ای موافقت کند.

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دو منبع منطقه‌ای اظهارنظر ترامپ درباره گفت‌و‌گو‌های بیشتر در این هفته را تأیید کردند. آنها گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفت‌وگوی غیرمستقیم میان آمریکا و ایران، احتمالاً از روز دوشنبه، برگزار شود. اما روشن نیست که آیا می‌توان شکاف‌ها را پر کرد.

ترامپ گفت: «انتظار دارم [این هفته]گفت‌و‌گو‌های بیشتری با ایران داشته باشیم. آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند، اما این توافقی نیست که من می‌خواهم انجام دهم. این همان چیزی است که شاید یک سال پیش با آن موافقت می‌کردیم. آنها بیش از حد توان خود را به رخ کشیدند.»

وقتی از او پرسیده شد آیا در حال بررسی ازسرگیری حملات علیه ایران است، ترامپ گفت: «من همیشه به آن فکر می‌کنم.»

ترامپ گفت که در همین حال، ارتش آمریکا انتقال نفت زیادی از تنگه هرمز را تسهیل می‌کند.

او گفت که در آخر هفته، بیشترین مقدار نفت از زمان آغاز جنگ از این تنگه عبور کرد. ترامپ گفت: «بیش از ۲۰ میلیون بشکه.»

یک مقام دفاعی آمریکا ادعای ترامپ را تأیید کرد و گفت که شب جمعه ۲۲ میلیون بشکه نفت از این تنگه صادر شد.

فرستادگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، سه‌شنبه گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دور جدیدی از مذاکرات غیرمستقیم را با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، برگزار کردند.

مقامات قطری در این مذاکرات شرکت کردند و پیام‌ها را میان دو طرف رد و بدل کردند.

عراقچی شرایط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای را به ویتکاف و کوشنر ابلاغ کرد.

ایران پیشنهاد کرد که اگر آمریکا محاصره دریایی خود را لغو کند، تحریم‌های فروش نفت را بردارد و آتش‌بس را در سراسر منطقه دوباره برقرار کند، این کشور تنگه را ظرف یک هفته بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای را از سر خواهد گرفت.

ترامپ شنبه پیشنهاد ایران را رد کرد. اما یک مقام آمریکایی و دو منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفتند که میانجی‌های قطری برای تلاش جهت دستیابی به توافق، دیپلماسی رفت‌وآمدی را ادامه می‌دهند.

دیدار نخست وزیر قطر با پزشکیان

روز پنجشنبه، نخست‌وزیر قطر در نیویورک با رئیس‌جمهور ایران دیدار کرد و درباره توافق بالقوه با دولت ترامپ گفت‌و‌گو کرد.

اندکی بعد، مقامات ارشد قطری با ویتکاف دیدار کردند و او را در جریان امور گذاشتند.

یک منبع منطقه‌ای آگاه به مذاکرات غیرمستقیم گفت که میانجی‌های قطری پیشنهاد اولیه ایران را با هر دو طرف بررسی کردند و یک پیشنهاد سازشی برای بررسی در اختیار دو طرف قرار دادند.

در آخر هفته، میانجی‌های قطری به‌طور جداگانه با مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی درباره تغییرات متن رفت‌وآمد داشتند.

انتظار می‌رود میانجی‌های قطری احتمالاً از روز دوشنبه به‌طور جداگانه با عراقچی و ویتکاف دیدار کنند.

عراقچی یکشنبه به NBC گفت که با وجود رد پیشنهاد ایران از سوی ترامپ، ایران همچنان خواستار راه‌حل دیپلماتیک است.

او گفت که انتخابات میان‌دوره‌ای بخشی از محاسبات ایران نیست. عراقچی گفت: «ما فقط به منافع ملی خود اهمیت می‌دهیم. آماده مذاکره هستیم

عراقچی افزود: «اگرچه از رئیس‌جمهور ترامپ شنیدیم که این توافق را رد می‌کند... ما همچنان منتظر پاسخ رسمی از طریق میانجی‌ها هستیم.»

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برچسب ها
مذاکرات ایران و آمریکا عباس عراقجی استیو ویتکاف میانجیگری قطر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۵
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
8
32
پاسخ
ددم وای ننم وای جنگ شروع شد.
هرموقع این عراقچی رفته مذاکره جنگ شده ... خدا به دادمان برسد.
یک نفر جلوی این عراقچی را بگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
خب معلومه آدم سفت و امتیاز نده ای هست. احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
4
28
پاسخ
انشالله که سایه جنگ از سر کشور برداشه شود. وضع معیشت مردم اصلا خوب نیست دارو نیست...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
7
27
پاسخ
مگر قرار نشد اول ۷ شرط ایران را بپذیره بعد مذاکره پس الان مذاکره برای چیه؟ما که از کار شما سر در نمی آوریم لذا مجبوریم مخالفت واعتراض کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
8
32
پاسخ
مقاومت کنید ولی هسته ای را بدهید برود
اوضاع خیلی خراب است به تلویزیون زیاد نگاه نکنید.
جوری در مورد شرایط کشور صحبت می کند که تصور می کنید بهشت داریم زندگی می کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
هسته‌ای فایده‌ای نداشته و ندارد ولی خوب نظر مردم اهمیتی ندارد
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
31
پاسخ
پس کمربندهای رو محکم ببنید بازم وسط مذاکره جنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
8
20
پاسخ
میشه بگید این آقا زودتر برگرده ! معلوم نیست چکارست یه بار میگه ما برا جنگ آخرالزمانی آماده ایم چند ساعت بعدش خبر میاد از فردا میخواد مذاکره کنه ! میشه تکلیف ملت را روشن کنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
22
پاسخ
گول این مذاکرات رو نخورید آمریکا هیچ توافقی نمیکنه فقط میخواد با این مذاکرات قیمت نفت را برای انتخابات مجلس آمریکا پایین نگه داره تا حزب جمهوری خواه برنده بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
4
0
پاسخ
لغو شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
18
پاسخ
. مذاکره ای که دردی را برای ملت درمان نکند به چه درد ملت میخورد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
4
11
پاسخ
کنترل قیمت نفت توسط ترامپ!
ساده مذاکره کنندگان ایرانی، مذاکره ای در کار نیست!!
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