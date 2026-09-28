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چه چیزی بی خوابی شما را درمان می‌کند؟

ملاتونین یا ال تیانین؟ در این نوشتار به بررسی این دو دارو می پردازیم تا بهترین مکمل خواب را متناسب با علت بی خوابی تان انتخاب کنید.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۵۳
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درمان بی خوابی

به گزارش تابناک؛ اگر برای فرار از بی خوابی به سراغ مکمل های بدون نسخه رفته باشید، احتمالا نام ملاتونین و ال-تیانین را زیاد شنیده اید. با اینکه هر دو با هدف ارتقای کیفیت خواب مصرف می شوند، مکانیسم اثر آن ها کاملا با یکدیگر متفاوت است.

ملاتونین فرمانده تنظیم ساعت داخلی بدن است، در حالی که ال-تیانین نقش آرام بخش ذهن و کاهش دهنده تنش های فکری را ایفا می کند. درک دقیق عملکرد هر یک، کلید اصلی انتخاب گزینه درست برای حل مشکل بی خوابی شماست.

بهترین کار مراجعه به پزشک پیش از مصرف هر گونه مکمل است

خواب بهتر است؟

ملاتونین و ال-تیانین به عنوان روش هایی طبیعی برای پشتیبانی از خواب بهتر بازاریابی می شوند، اما مکانیسم اثر متفاوتی دارند. بسته به دلیل بیدار ماندنتان، یکی از آن ها می تواند گزینه مناسب تری برای شما باشد.

 

مشخصه

ملاتونین

ال-تیانین

چیست؟

هورمونی که به طور طبیعی در بدن تولید می شود

اسید آمینه

اثر اصلی

تنظیم زمان بندی خواب و بیداری

ارتقای آرامش و ریلکسیشن

مناسب تر برای

پرواززدگی (جت لگ)، کار شیفتی، تاخیر در زمان خواب

دشواری در ریلکس کردن یا آرام شدن هنگام شب

معایب احتمالی

ممکن است باعث خواب آلودگی یا منگی در روز بعد شود

شواهد کمتری برای درمان اختلالات خواب دارد

میزان شواهد

اثبات شده تر برای تنظیم زمان بندی خواب

نویدبخش اما محدودتر

ملاتونین 

ملاتونین هورمونی است که بدن در پاسخ به تاریکی تولید می کند. سطح این هورمون معمولا در هنگام عصر افزایش می یابد و به بدن شما سیگنال می دهد که زمان آماده شدن برای خواب فرا رسیده است.

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تحقیقات نشان می دهد که ملاتونین می تواند زمان لازم برای به خواب رفتن را کاهش و مدت زمان کل خواب را افزایش دهد؛ همچنین زمان مصرف دوز دارو بر میزان اثرگذاری آن نقش دارد.

ملاتونین ممکن است برای شما بهتر باشد اگر:

پس از سفر بین مناطق زمانی مختلف، دچار پرواززدگی (جت لگ) شده اید.

برنامه کاری شما به گونه ای است که زمان خوابتان را نامنظم می کند.

به طور طبیعی بسیار دیرتر از زمان دلخواهتان احساس خواب آلودگی می کنید.

به دلیل تغییرات برنامه کاری یا زندگی، در به خواب رفتن مشکل دارید.

یکی از معایب احتمالی ملاتونین، احتمال خواب آلودگی در روز بعد است. برخی از افراد پس از مصرف ملاتونین دچار گیجی، سردرد، سرگیجه یا سایر عوارض جانبی می شوند؛ به ویژه اگر دوز یا زمان مصرف آن مناسب نباشد.


ال-تیانین 

عملکرد ال-تیانین با ملاتونین متفاوت است. این ماده به جای اینکه عمدتا روی ساعت زیستی بدن تاثیر بگذارد، به ایجاد حالت آرامش کمک می کند.

ال-تیانین اغلب به عنوان مکملی شناخته می شود که بدون ایجاد خواب آلودگی و بیهوشی شدید، آرامش بخش است. این ویژگی باعث می شود که اگر بدنتان هنگام خواب خسته است اما ذهنتان آرام نمی گیرد، ال-تیانین گزینه ای جذاب باشد.

در مطالعات پژوهشی، ال-تیانین با بهبود در زمان شروع خواب، کاهش اختلالات روزانه و ارتقای کیفیت کلی خواب همراه بوده است.

ال-تیانین ممکن است برای شما مناسب تر باشد اگر:

قبل از خواب در ریلکس کردن و آرام سازی ذهن مشکل دارید.

با وجود خستگی جسمی، از نظر ذهنی کاملا بیدار و فعال هستید.

می خواهید بدون اثر خواب آوری شدید، احساس آرامش کنید.

نگران این هستید که روز بعد با احساس منگی و گیجی بیدار شوید.

از آنجا که ال-تیانین برای تنظیم مجدد ریتم شبانه روزی بدن طراحی نشده است، اگر مشکل اصلی شما صرفا این است که در زمان دلخواه احساس خواب آلودگی نمی کنید، ممکن است بهترین انتخاب نباشد.

چه زمانی باید با پزشک مشورت کرد؟

اگر به طور مداوم در به خواب رفتن، تداوم خواب یا احساس شادابی در طول روز مشکل دارید، به جای اتکای صرف به مکمل ها، با یک متخصص سلامت و پزشک مشورت کنید. ریشه یابی دلایل مشکلات خواب به شما کمک می کند روشی را انتخاب کنید که در درازمدت خواب شما را بهبود ببخشد.
منبع: عصرایران
    

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درمان بی خوابی بی خوابی کمبود خواب ملاتونین ال-تیانین
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