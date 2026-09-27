احتمال تشدید تنش ایران و آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مطرح شده است؛ محمد المصری، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است یک «اشتباه محاسباتی» باشد.

به گزارش تابناک؛ محمد المصری هشدار داده است که احتمال تشدید دوباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا، به‌ویژه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، «یک احتمال واقعی» است.

محمد المصری، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد موسسه مطالعات عالی دوحه، در گفت‌و‌گو با الجزیره گفت:«ایالات متحده ممکن است با رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، به عنوان گامی اولیه برای کاهش تنش‌ها، دچار اشتباه محاسباتی شده باشد.

اینکه ترامپ پیشنهاد ایران را رد می‌کند نشان می‌دهد که به گمان من، دچار اشتباه محاسباتی شده است. آمریکا آن‌قدر‌ها که تصور می‌کند اهرم فشار در اختیار ندارد؛ بنابراین ممکن است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شاهد تشدید تنش‌ها باشیم. فکر می‌کنم این احتمال، یک احتمال واقعی است.»

منبع: فرارو