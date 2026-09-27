ترامپ وعده سقوط قیمت نفت را داد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی تازه مدعی شد با پایان جنگ و «تسلیم شدن ایران»، قیمت نفت بهشدت کاهش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی تازه مدعی شد با پایان جنگ و «تسلیم شدن ایران»، قیمت نفت بهشدت کاهش خواهد یافت.
ترامپ با تکرار ادعاهای پیشین درباره ایران گفت: «دیشب، ما حجم بیسابقهای نفت از تنگه هرمز خارج کردیم. به محض اینکه ایران تسلیم شود، به محض اینکه جنگ به پایان برسد، که این اتفاق بهزودی خواهد افتاد، قیمت نفت بهشدت کاهش خواهد یافت.»
او در ادامه مدعی شد قیمت نفت الان از دوران دولت بایدن کمتر است.
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