جزئیات حکم صادق زیباکلام از زبان خودش

صادق زیباکلام از تأیید محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و اعلام کرد که اجرای حکم یک سال حبس او به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش تابناک؛ صادق زیباکلام درباره محکومیت خود به یک سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت رسانه‌ای گفت: اردیبهشت امسال در گفت‌وگویی با خبرگزاری آنا، درباره حمله آمریکا به مدرسه میناب پرسشی مطرح کردم که در ادامه به تشکیل پرونده قضایی منجر شد.

وی افزود: در پی این مصاحبه، به دلیل انتشار مطالب خلاف‌واقع، پس‌از اعلام جرم و ارسال به شعبهٔ بازپرسی، پرونده‌ام با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و در تیرماه، رای دادگاه بدوی صادر شد. پس از اعتراضم به رای دادگاه بدوی، پرونده به تجدیدنظر ارسال شد و اکنون رای دادگاه تجدیدنظر ابلاغ شده است.

زیباکلام یادآور شد: طبق رای صادره به یک سال حبس تعزیری و منع هرگونه فعالیت رسانه‌ای به‌مدت ۲ سال محکوم شده‌ام که حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید اما اجرای حبس به‌مدت ۳ سال تعلیق شده است. اکنون هم به دلیل بیماری با رای کمیسیون پزشکی قانونی از زندان اوین آزاد شده‌ام.

منبع: ایسنا