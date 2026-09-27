جزئیات حکم صادق زیباکلام از زبان خودش
به گزارش تابناک؛ صادق زیباکلام درباره محکومیت خود به یک سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت رسانهای گفت: اردیبهشت امسال در گفتوگویی با خبرگزاری آنا، درباره حمله آمریکا به مدرسه میناب پرسشی مطرح کردم که در ادامه به تشکیل پرونده قضایی منجر شد.
وی افزود: در پی این مصاحبه، به دلیل انتشار مطالب خلافواقع، پساز اعلام جرم و ارسال به شعبهٔ بازپرسی، پروندهام با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و در تیرماه، رای دادگاه بدوی صادر شد. پس از اعتراضم به رای دادگاه بدوی، پرونده به تجدیدنظر ارسال شد و اکنون رای دادگاه تجدیدنظر ابلاغ شده است.
زیباکلام یادآور شد: طبق رای صادره به یک سال حبس تعزیری و منع هرگونه فعالیت رسانهای بهمدت ۲ سال محکوم شدهام که حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید اما اجرای حبس بهمدت ۳ سال تعلیق شده است. اکنون هم به دلیل بیماری با رای کمیسیون پزشکی قانونی از زندان اوین آزاد شدهام.
منبع: ایسنا
«کجای دنیا یک استاد دانشگاه صرفاً به دلیل حرف زدن زندانی میشه. واقعاً جادی دکتر زیبا کلام زندان هست یا اونایی که از انواع و اقسام رانت برخوردارند ومملکت رو می چاپند»
پاسخ: اتفاقن، در همه جای دنیا، جرم استاد دانشگاهی که موجب انحراف جوانان و دانشجویانش میشود، از دزد و قاچاقچی بیشتره!! و اتفاقن، در ایران ما با اینجور اساتید نماها، خیلی مماشات میکنند و گرنه اگه این استاد، نمیگم در عربستان یا کویت، حتی اگه در فرانسه و آمریکا و آلمان بود، اون موقع میفهمید که خیانت به کشور چه مجازاتی داره.
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