حکم صادق زیباکلام تأیید شد

به گزارش تابناک؛ صادق زیبا کلام در رابطه با مصاحبه با خبرگزاری آنا، پس از اعلام جرم و ارجاع به شعبه بازپرسی، اتهام به وی تفهیم شد. در همین راستا نامبرده ۳ ماه از انجام هرگونه فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه به صورت زنده و ضبط شده در شبکه‌های داخلی و خارجی و انتشار هر گونه یادداشت و کنش‌گری در صفحات شخصی و عمومی محروم شد. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

پس از رسیدگی، دادگاه صادق زیبا کلام را به یک سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به منع هرگونه فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه زنده در رادیو، تلویزیون، پایگاه‌های خبری، نشریات، مطبوعات، سکو‌های نمایش خانگی، یادداشت نویسی در شبکه‌های فضای مجازی، اجتماعی و صفحات کاربردی متعلق به نامبرده از قبیل توئیتر، اینستاگرام و پیام رسان‌های داخلی و خارجی به مدت ۲ سال محکوم کرد که این حکم تایید شده است. حکم حبس زیباکلام به مدت ۳ سال تعلیق شده است.

با درخواست فرجام خواهی نامبرده در تاریخ ۱۰ شهریور ماه درخواست فرجام خواهی رد شد و رای شعبه بدوی عینا تایید و ابرام شد. پرونده جهت اجرای حکم در اجرای احکام ثبت شده است.

منبع: میزان