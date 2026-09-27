خلبان عطاالله بازرگان به یاران شهیدش پیوست
امیر سرتیپ خلبان «عطاالله بازرگان» از پیشکسوتان شناخته شده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به یاران شهیدش پیوست.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۲۵| |
2404 بازدید
به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ خلبان عطاالله بازرگان، از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش و مؤسس و بنیانگذار جهاد خودکفایی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پس از سالها تحمل عوارض ناشی از جانبازی، درگذشت.
تاسیس جهاد خودکفایی در نیروی هوایی، فرماندهی بیش از ۴۰۰ پروژه در ۸ سال دفاع مقدس، ۲۰ سال معاونت نیروی هوایی ارتش، معاونت وزیر دفاع در دوران وزارت شهید دریاسالار «علی شمخانی» از جمله مسئولیتهای تیمسار بازرگان بوده است.
مرحوم بازرگان دارنده نشان فتح و دانش بود.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟