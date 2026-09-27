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شکار دومین زهپاد ارتش آمریکا در تنگهٔ هرمز توسط سپاه+ فیلم

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار دومین زهپاد [زیرسطحی] ارتش تروریستی آمریکا در تنگهٔ هرمز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۲۲
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2809 بازدید
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۴
زیر دریایی

به گزارش تابناک؛  نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار دومین زهپاد [زیرسطحی] ارتش تروریستی آمریکا در تنگهٔ هرمز خبر داد. 

متن اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَأُخْرَیٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَکَانَ اللَّهُ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرًا

و [غنیمت‌ها و پیروزی های]دیگر [ی هست]که شما تا کنون بر آنها دست نیافته‌اید، بی تردید خدا بر آنها احاطه دارد [و به آسانی می‌تواند در دسترس شما قرار دهد]؛ و خدا همواره بر هر کاری تواناست.

*آیه ۲۱ سوره مبارک فتح*

رزمندگان نیروی دریایی سپاه، به یاری خداوند متعال، طی یک اقدام هماهنگ و پیچیده با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، توانستند یک فروند زهپاد پیشرفتهٔ ارتش تروریستی آمریکا را که به منظور جاسوسی در تنگهٔ هرمز فعالیت داشت، به دام بیندازند.

این زهپاد از نوع یکی از زیرسطحی‌های هوشمند و پیشرفته با نام Remus ۶۰۰ «ریموس ۶۰۰» بوده که توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه به غنیمت گرفته شده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو، به منظور بازیابی اطلاعات آن، قرار گرفته است.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند تنگهٔ هرمز مسدود است و در برابر تحرکات خطرناک و تردد از مسیر‌های غیرمجاز در تنگهٔ هرمز، با اقتدار و بی وقفه در حال برخورد هستیم.

«وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ»»

تعداد بازدید : 775
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زیردریایی جاسوسی سپاه تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
20
پاسخ
با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای همه رزمندگان اسلام.
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
2
16
پاسخ
دلیر مردان همیشه سرافراز و با سلامتی کامل عزت و افتخار ایران سرافراز باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
9
پاسخ
ماشاالله......
سید محمد حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
9
پاسخ
سرافراز باشی وطنم
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