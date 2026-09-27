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برنامه‌ریزی دشمن برای حمله به تأسیسات نفتی

وزیر نیرو با هشدار درباره پیامدهای هرگونه حمله احتمالی به زیرساخت‌های ایران گفت: در صورت وقوع جنگ، ایران نیز رویکردی متقابل در پیش خواهد گرفت و در هر نقطه‌ای که تهدیدی متوجه کشور باشد، پاسخ خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۲۰
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علی آبادی

به گزارش تابناک؛ وزیر نیرو در واکنش به تهدیدهای مکرر ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌های ایران گفت: ترامپ با تکرار این تهدیدها تلاش می‌کند حملات احتمالی را عادی‌سازی کند و این اقدام را انجام می‌دهد. وی تأکید کرد که در صورت وقوع چنین حمله‌ای، پیامدهای آن تنها متوجه مردم ایران نخواهد بود، بلکه مردم سراسر منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزیر نیرو تاکید کرد: اتفاقا برای مردم ما خطرش کمتر است چرا که ساختار برق‌مان از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده که پراکنده است؛ یعنی اگر آن‌ها اگر بخواهند همه نیروگاه‌های ما را بزنند باید حداقل متجاوز از هزار نقطه را مورد هدف قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های ما به سمتی حرکت می‌کند که این هراز نقطه را به ۱۰ هزار نقطه تبدیل کنیم در واقع داریم به سمت تولید پراکننده پیش می‌رویم.

علی‌آبادی گفت: اگر این جنگ شکل بگیرد به قول معروف «خلیفه‌کشی که رسم شد همه باید نگران باشند» زیرا همه باید بدانند که آن زمان ما دیگر نجابت به خرج نمی‌دهیم و همان کار را می‌کنیم که آن‌ها با ما کردند؛ نه فقط در این منطقه بلکه در هرجای دنیا تهدید لازم باشد، میتوان این کار را کرد.و

وی ادامه داد: نیروگاه‌ها را مورد تهدید قرار دادن کاری ندارد‌، مگر کار سختی است؟ با یک پیت بنزین هم می‌شود این کار را کرد. با بند پوتین یک سرباز هم می‌شود با خودش جنگید.

وزیر نیرو عنوان کرد: می‌خواهم بگویم باید تلاش کنیم این اتفاق نیفتد چراکه این اتفاق یک اتفاق وحشیانه‌ای است به همین دلیل مصداق جنایت جنگی است.

وی تاکید کرد: ما تا به امروز با متانت از این مسئله عبور کردیم و نگذاشتیم این کار انجام شود در حالیکه توانایی انجام مقابله را داشته و داریم و انشاالله سعی می‌کنیم به همین طریق عمل شود.

علی‌آبادی با اشاره به اقدامات صورت گرفت در وزارت نیرو برای کاهش خاموشی‌ها گفت: وضعیت فعلی قطعی برق امسال کمتر نسبت به سال گذشته بوده است. این نشان‌دهنده این است که کار صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: هنگامی که ساختمان سازی تازه صورت می‌گیرد مصارف تازه هم به وجود می‌آید اما با کمک مردم و الگوی که تدارک دیده شد امسال تولیدمان بهتر بوده است و مصرف‌مان هم کمتر شده است درصورتی که اگر مطابق الگوی قبلی رفتار می‌کردیم شاید مصرفمان از ۹۰ هزار مگاوات هم رد می‌شد ولی به لطف خدا توانستیم مدیریت کنیم.

منبع: ایلنا

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علی آبادی تاسیسات نفتی حمله به زیرساخت ها ترامپ
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