به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، ایران‌خودرو دیزل برای مهرماه ۱۴۰۵ بار دیگر فروش کامیون‌های واگن‌هود ۱۹۳۰ را در دو نسخه باری و کمپرسی اعلام کرده است؛ محصولی که ریشه فنی آن به نسل قدیمی کامیون‌های بنز برمی‌گردد و با وجود سن بالای پلتفرم، هنوز یکی از نام‌های آشنا در حمل‌ونقل جاده‌ای ایران محسوب می‌شود. طبق شرایط فروش اعلام‌شده، L۱۹۳۰ باری با قیمت قطعی ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و LK۱۹۳۰ کمپرسی با قیمت ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند و ثبت‌نام این مرحله از ساعت ۱۰ صبح ۶ مهر آغاز خواهد شد.

این قیمت وقتی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم درباره کامیونی صحبت می‌کنیم که ظاهر و معماری اصلی آن برای چند دهه قبل است. البته ۱۹۳۰ امروزی همان کامیون قدیمی دهه‌های گذشته نیست و ایران‌خودرو دیزل برای ادامه تولید آن، تغییرات فنی و تجهیزاتی مختلفی را اعمال کرده است؛ اما اسکلت اصلی ایده واگن‌هود همچنان همان چیزی است که نسل‌های مختلف رانندگان ایرانی با آن شناخته‌اند.

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که قیمت یک کامیون واگن‌هود را کنار قیمت برخی کشنده‌های مدرن بازار قرار دهیم. کامیون‌های جدید اروپایی و حتی محصولات چینی نسل تازه، کابین‌های بزرگ، موتور‌های کم‌مصرف‌تر، سامانه‌های الکترونیکی پیشرفته، گیربکس‌های اتوماتیک و تجهیزات ایمنی بسیار بیشتری دارند. واگن‌هود، اما هنوز با همان فلسفه قدیمی «کامیون کاری» به میدان می‌آید؛ وسیله‌ای که قرار است بار بکشد، تعمیر شود و دوباره راه بیفتد.

چرا واگن‌هود هنوز حذف نشده است؟

پاسخ را باید بیشتر در ساختار حمل‌ونقل ایران جست‌و‌جو کرد تا در خود محصول. واگن‌هود طی دهه‌ها به بخشی از فرهنگ کامیون‌داری ایران تبدیل شده است. تعمیرکاران، رانندگان و صاحبان ناوگان این کامیون را می‌شناسند و برای بسیاری از قطعات و تعمیرات آن، دانش فنی در بازار وجود دارد. همین شناخت گسترده یک مزیت اقتصادی ایجاد می‌کند که روی کاغذ در مشخصات فنی دیده نمی‌شود.

کامیون وقتی برای صاحبش ارزش دارد که بتواند بخش بزرگی از عمر کاری خود را در جاده بگذراند. توقف یک کامیون برای یک شرکت حمل‌ونقل فقط هزینه تعمیر نیست؛ درآمد از دست‌رفته، خواب سرمایه و عقب افتادن تعهدات حمل را هم به دنبال دارد. خودرویی که تعمیرکاران بیشتری بتوانند روی آن کار کنند و قطعاتش در بازار پیدا شود، برای بخشی از ناوگان جذاب باقی می‌ماند.

واگن‌هود دقیقاً از همین نقطه قدرت گرفته است. راننده‌ای که سال‌ها با این خانواده کار کرده، لازم نیست برای هر ایراد فنی به یک مرکز تخصصی مجهز مراجعه کند. معماری مکانیکی نسبتاً شناخته‌شده آن باعث شده تعمیرات این کامیون در بسیاری از مناطق کشور قابل انجام باشد.

اما این مزیت تاریخی یک طرف ماجراست. طرف دیگر به سن طراحی و فاصله آن با استاندارد‌های کامیون‌های مدرن مربوط می‌شود. در یک کامیون امروزی، موضوع فقط قدرت موتور نیست. مصرف سوخت، آلایندگی، ایمنی کابین، ترمز، پایداری، ارگونومی راننده، سیستم‌های کمک‌راننده و کیفیت تعلیق همگی روی هزینه واقعی مالکیت اثر می‌گذارند.

واگن‌هود نمی‌تواند با یک کامیون مدرن اروپایی در همه این شاخص‌ها رقابت کند. فلسفه طراحی آن اساساً برای دوره دیگری از صنعت حمل‌ونقل شکل گرفته است. مزیت اصلی این خانواده، سادگی و شناخت گسترده آن در بازار ایران است، نه برخورداری از آخرین فناوری‌های صنعت کامیون‌سازی.

ایران‌خودرو دیزل طی سال‌های اخیر برای حفظ این خانواده، نسخه‌های ۱۹۳۰ و ۲۶۳۰ را با تغییرات مختلف عرضه کرده است. این محصولات برای عبور از الزامات جدید داخلی به‌روزرسانی شده‌اند و از نظر قوای محرکه و تجهیزات با نمونه‌های قدیمی تفاوت دارند. همین تغییرات باعث شده نام قدیمی واگن‌هود همچنان در فهرست محصولات تجاری کشور باقی بماند.

۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون برای باری؛ ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون برای کمپرسی

در طرح مهرماه، L۱۹۳۰ باری با قیمت قطعی ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و LK۱۹۳۰ کمپرسی با قیمت ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عرضه شده‌اند. برای نسخه‌های عرضه‌شده امکان خرید نقدی مرحله‌ای و اقساطی نیز در نظر گرفته شده است. در شرایط اقساطی، دوره‌های بازپرداخت ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه اعلام شده و نرخ تسهیلات ۲۳ درصد است.

تحویل خودرو‌ها نیز برای پایان آذر و دی‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. سود مشارکت سالانه ۱۸ درصد و سود انصراف ۱۵ درصد اعلام شده و جریمه تأخیر در تحویل نیز بر مبنای شرایط اعلام‌شده محاسبه می‌شود.

قیمت نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان، مسئله مهمی را برای بازار کامیون ایران مطرح می‌کند. خریدار یک کامیون، برخلاف خریدار خودروی سواری، معمولاً با یک وسیله مصرفی ساده مواجه نیست. کامیون برای بسیاری از مالکان ابزار تولید درآمد است؛ بنابراین قیمت خرید باید در کنار هزینه سوخت، تعمیرات، استهلاک، بیمه، لاستیک، توقف‌های تعمیراتی و ظرفیت درآمدزایی خودرو بررسی شود.

برای یک کامیون‌دار، موتور و گیربکس فقط مشخصات فنی روی کاغذ نیستند. مصرف سوخت در هزاران کیلومتر پیمایش سالانه می‌تواند رقم بزرگی ایجاد کند. تفاوت مصرف چند لیتر در صد کیلومتر، وقتی کامیون دائماً در حال کار باشد، خودش را در صورت‌حساب مالک نشان می‌دهد. همین موضوع باعث شده در بازار‌های بزرگ حمل‌ونقل، کامیون‌های جدید با وجود قیمت خرید بالاتر، از طریق کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری بخشی از هزینه اولیه را جبران کنند.

واگن‌هود در چنین بازاری باید با یک مزیت دیگر رقابت کند: دسترسی به خدمات و تعمیرات. این کامیون در بسیاری از نقاط ایران شناخته شده است و همین مسئله می‌تواند برای ناوگان‌هایی که در مسیر‌های طولانی فعالیت می‌کنند اهمیت داشته باشد.

نسخه کمپرسی نیز داستان متفاوتی دارد. LK۱۹۳۰ بیشتر برای فعالیت‌های عمرانی، معدن، حمل مصالح و پروژه‌های راه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حوزه، استهلاک شدیدتر است و خودرو باید بتواند بارگیری و تخلیه‌های مکرر را تحمل کند. ساختار کامیون کمپرسی نیز به همین علت با نسخه باری تفاوت دارد.

کامیون قدیمی در بازار جدید

سؤال اصلی اینجاست که چرا هنوز باید یک معماری قدیمی را نگه داشت؟ پاسخ را نمی‌شود فقط با «نوستالژی» توضیح داد. اگر این کامیون صرفاً به دلیل خاطره و ظاهر قدیمی تولید می‌شد، نمی‌توانست در بازار تجاری امروز دوام بیاورد. تقاضای واقعی ناوگان، محدودیت‌های واردات، قیمت محصولات جدید و دسترسی به خدمات، همگی در زنده ماندن آن نقش دارند.

بازار کامیون ایران طی سال‌های طولانی با محدودیت واردات کامیون‌های جدید روبه‌رو بوده است. این محدودیت باعث شد بخشی از ناوگان کشور عمر بالایی پیدا کند و محصولات قدیمی همچنان سهم قابل‌توجهی در حمل‌ونقل داشته باشند. ورود کامیون‌های جدید طی سال‌های اخیر بخشی از این معادله را تغییر داده، اما نوسازی کامل ناوگان به سرمایه بسیار بزرگی نیاز دارد.

در چنین بازاری، محصولی مانند ۱۹۳۰ می‌تواند برای خریدارانی که به دنبال یک کامیون صفرکیلومتر با شبکه خدمات شناخته‌شده هستند، همچنان مطرح باشد. خریدار این محصول الزاماً دنبال آخرین فناوری روز اروپا نیست؛ ممکن است اولویت او کامیونی باشد که تعمیرکارش را بشناسد، قطعاتش را پیدا کند و بتواند با آن وارد چرخه کار شود.

ولی قیمت ۹.۸ یا ۹.۹ میلیارد تومان، معیار‌های این انتخاب را سخت‌تر می‌کند. هرچه قیمت خرید افزایش پیدا کند، انتظار مالک از خودرو نیز بالاتر می‌رود. دیگر نمی‌توان صرفاً با سابقه تاریخی برند یا شهرت یک مدل، اختلاف میان آن و محصولات مدرن‌تر را توضیح داد.

واگن‌هود امروز در نقطه جالبی از تاریخ خود ایستاده است. از یک طرف هنوز در جاده‌های ایران شناخته‌شده، تعمیرپذیر و قابل استفاده است؛ از طرف دیگر، صنعت کامیون‌سازی جهان دهه‌ها جلوتر رفته و کامیون‌های جدید با استاندارد‌های متفاوتی ساخته می‌شوند.

فروش مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این داستان هنوز تمام نشده است. ایران‌خودرو دیزل همچنان برای این خانواده مشتری می‌بیند و بازار نیز هنوز ظرفیت جذب آن را دارد. حالا تفاوت اصلی با گذشته در یک عدد خلاصه می‌شود: کامیونی که زمانی یکی از ابزار‌های ساده و اقتصادی حمل بار بود، امروز برای نسخه باری نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان قیمت خورده است.

این عدد فقط قیمت یک کامیون نیست؛ تصویری از هزینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ایران هم هست. وقتی یک مدل قدیمی برای ادامه حضور در بازار باید با قیمت نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان فروخته شود، بحث نوسازی ناوگان دیگر فقط به تعداد کامیون‌های فرسوده مربوط نیست؛ پای قدرت خرید راننده، هزینه سرمایه، قیمت قطعات و سوخت و امکان دسترسی به فناوری‌های جدید هم وسط است.