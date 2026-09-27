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تصویری از چهره سالخورده نوه ناصرالدین‌شاه

تصویری قدیمی از صارم‌الدوله، پسر ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین‌شاه، مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۱۴
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2623 بازدید
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نوه ناصرالدین شاه

به گزارش تابناک؛ تصویری قدیمی از صارم‌الدوله، فرزند ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین‌شاه قاجار، به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته است. این عکس، او را در سال‌های پایانی عمر و در اوایل دهه ۵۰ نشان می‌دهد؛ دورانی که صارم‌الدوله از جمله چهره‌های باقی‌مانده از خاندان قاجار به شمار می‌رفت.

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ناصرالدین شاه نوه خاندان قاجار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
6
19
پاسخ
خدا رحمتش کند
میرمهنّا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
4
1
پاسخ
تابی جون، چرا مدتیه بسیاری از رسانه ها، گیر بسیار عجیبی به خاندان منحوس قجری دادند؟ جااان من خبریه؟؟؟
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