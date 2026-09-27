تصویری قدیمی از صارم‌الدوله، پسر ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین‌شاه، مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ تصویری قدیمی از صارم‌الدوله، فرزند ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین‌شاه قاجار، به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته است. این عکس، او را در سال‌های پایانی عمر و در اوایل دهه ۵۰ نشان می‌دهد؛ دورانی که صارم‌الدوله از جمله چهره‌های باقی‌مانده از خاندان قاجار به شمار می‌رفت.