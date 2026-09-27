یک سال حبس تعزیری برای عباس عبدی
عباس عبدی در پی انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و دادگاه نیز حکم به توقف فعالیت و انتشار این روزنامه به مدت دو ماه داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۱۱| |
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به گزارش تابناک؛ متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد بود که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضایی ممنوعیت فعالیت رسانهای در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم صادر شد.
براساس حکم صادر شده عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه حکم به ۲ ماه توقف فعالیت و انتشار روزنامه اعتماد داد. با توجه به فرجام خواهی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هنوز رای قطعی صادر نشده است.
منبع: فارس
گزارش خطا
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فقط زور به عباس عبدی می رسد آنهای که فحش به ریس جمهور قبل حال می دهند آزاد هستند
ایشون که مدتیست علاقمندان به نوشته هایشان را در خماری گذاشته آمد. ایشون خودشون اعلام کرد که دیگر چیزی نمینویسند. حیف و صد حیف.
ایشان بسیار ادم باسوادی هستن و من به ایشان افتخار میکنم ممنون آقای عبدی شما در دل ما جا داری
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