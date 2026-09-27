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یک سال حبس تعزیری برای عباس عبدی

عباس عبدی در پی انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و دادگاه نیز حکم به توقف فعالیت و انتشار این روزنامه به مدت دو ماه داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۱۱
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2277 بازدید
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۶
دادگاه

به گزارش تابناک؛ متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد بود که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضایی ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم صادر شد.

براساس حکم صادر شده عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه حکم به ۲ ماه توقف فعالیت و انتشار روزنامه اعتماد داد. با توجه به فرجام خواهی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هنوز رای قطعی صادر نشده است.

 

منبع: فارس

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عباس عبدی اعتماد حبس تعزیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
25
5
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
3
36
پاسخ
فقط زور به عباس عبدی می رسد آنهای که فحش به ریس جمهور قبل حال می دهند آزاد هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
22
3
پاسخ
روزنامه اعتماد کلا تعطیل کنید در مصرف کاغذ صرفه جویی بشه
او
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
3
11
پاسخ
ایشون که مدتیست علاقمندان به نوشته هایشان را در خماری گذاشته آمد. ایشون خودشون اعلام کرد که دیگر چیزی نمی‌نویسند. حیف و صد حیف.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
7
پاسخ
ایشان بسیار ادم باسوادی هستن و من به ایشان افتخار میکنم ممنون آقای عبدی شما در دل ما جا داری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
0
پاسخ
به شدت داشت شبیه زیباکلام میشد. البته از اول هم در تخیل یک اتوپیای آزادی و آرامش و حق با همه است سیر می کرد.
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