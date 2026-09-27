محکومیت عباس عبدی و توقیف ۲ ماهه روزنامه اعتماد
عباس عبدی در پی انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و دادگاه نیز حکم به توقف فعالیت و انتشار این روزنامه به مدت دو ماه داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۱۱| |
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به گزارش تابناک؛ متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد بود که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضایی ممنوعیت فعالیت رسانهای در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم صادر شد.
براساس حکم صادر شده عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه حکم به ۲ ماه توقف فعالیت و انتشار روزنامه اعتماد داد. با توجه به فرجام خواهی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هنوز رای قطعی صادر نشده است.
منبع: فارس
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فقط زور به عباس عبدی می رسد آنهای که فحش به ریس جمهور قبل حال می دهند آزاد هستند
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