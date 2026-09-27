رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی میکنم
رسایی: با شکایت آقایان روحانی، پزشکیان و قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام؛ برای برخی نمایندههای مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آنها به رای رسیده ؛ یکی از آنها بنده هستم و حکمم ۱۰ ماه حبس است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ حمید رسایی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) در نطق میان دستور خود گفت: همکاران محترم حتما این خبر را شنیدند و تیم خبری و تیم انتخاباتی آقای قالیباف روی آن کار می کنند که حکم حبس یکی از نمایندگان مجلس صادر شده و در حال تلاش است که زندان نرود که اصلا این طوری نیست لذا لازم است که توضیح بدهم.
وی ادامه داد: با شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام برای برخی نمایندههای مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آن ها به رای رسیده است؛ یکی از آن ها بنده هستم و حکم گرفته شده ۱۰ ماه حبس است.
رسایی گفت: روز گذشته با امضای نایب رییس مجلس این حکم ابلاغ شد و بنده با جان و دل اعلام کردم که امروز خودم را معرفی میکنم.
منبع: ایسنا
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غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۷
برو زندان فکر کن چقد به این مملکت آسیب زدی و توبه کن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تندرو| |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
عجیبه که روحانی همچنان در مصونیت کامل از سوی قوه قضائیه بسر میبره.
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ناشناس| |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
ناشناس| |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
حکم جنابعالی مربوط به دوره ای است که نماینده مجلس نبودی و در ان بازه پزشکیان هم رئیس جمهور نبود . تا کی دروغ تا کی شانتاژ ؟
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مهدی| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
اگر ده تا نماینده شجاع مثل ایشان بود مطمئن باشید این جنگ رخ نمیداد
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ناشناس| |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
احتمالا امروز خودش را به زندان معرفی میکند و همین امرکز هم به مرخصی پیرود
سر دسته نفاق ،هیچ وقت شرایط مملکت درک نکرد،فقط برای منافع شخصی دهنش تا بناگوش باز بود ،۱۰ ماه کمه
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ناشناس| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
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