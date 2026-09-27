رسایی: با شکایت آقایان روحانی، پزشکیان و قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام؛ برای برخی نماینده‌های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آن‌ها به رای رسیده ؛ یکی از آن‌ها بنده هستم و حکمم ۱۰ ماه حبس است.

به گزارش تابناک؛ حمید رسایی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) در نطق میان دستور خود گفت: همکاران محترم حتما این خبر را شنیدند و تیم خبری و تیم انتخاباتی آقای قالیباف روی آن کار می کنند که حکم حبس یکی از نمایندگان مجلس صادر شده و در حال تلاش است که زندان نرود که اصلا این طوری نیست لذا لازم است که توضیح بدهم.

وی ادامه داد: با شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام برای برخی نماینده‌های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آن ها به رای رسیده است؛ یکی از آن ها بنده هستم و حکم گرفته شده ۱۰ ماه حبس است.

رسایی گفت: روز گذشته با امضای نایب رییس مجلس این حکم ابلاغ شد و بنده با جان و دل اعلام کردم که امروز خودم را معرفی می‌کنم.

منبع: ایسنا

