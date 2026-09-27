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رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم

رسایی: با شکایت آقایان روحانی، پزشکیان و قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام؛ برای برخی نماینده‌های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آن‌ها به رای رسیده ؛ یکی از آن‌ها بنده هستم و حکمم ۱۰ ماه حبس است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۱۰
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4640 بازدید
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۲۷
حمید رسایی

به گزارش تابناک؛ حمید رسایی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) در نطق میان دستور خود گفت: همکاران محترم حتما این خبر را شنیدند و تیم خبری و تیم انتخاباتی آقای قالیباف روی آن کار می کنند که حکم حبس یکی از نمایندگان مجلس صادر شده و در حال تلاش است که زندان نرود که اصلا این طوری نیست لذا لازم است که توضیح بدهم.

وی ادامه داد: با شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام برای برخی نماینده‌های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آن ها به رای رسیده است؛ یکی از آن ها بنده هستم و حکم گرفته شده ۱۰ ماه حبس است.

رسایی گفت: روز گذشته با امضای نایب رییس مجلس این حکم ابلاغ شد و بنده با جان و دل اعلام کردم که امروز خودم را معرفی می‌کنم.
منبع: ایسنا
 

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حمید رسایی قالیباف پزشکیان شکایت حکم صدور حکم پرونده قضایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
19
83
پاسخ
برو زندان فکر کن چقد به این مملکت آسیب زدی و توبه کن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
به خدا اگر این بره
تندرو
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
آسیب رو این جماعت عاشق مذاکره زدن که ۴۸ساله دارن گول می خورند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
10
62
پاسخ
هر کی خربزه بخوره پای لرزش میشینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
43
26
پاسخ
عجیبه که روحانی همچنان در مصونیت کامل از سوی قوه قضائیه بسر میبره.
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
مگر روحانی چه کار کرده این کارها باعث هوشیار ی مردم می شود که آنهای که خسارت به کشور زده اند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
مگه روحانی چکار کرده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
6
56
پاسخ
حکم جنابعالی مربوط به دوره ای است که نماینده مجلس نبودی و در ان بازه پزشکیان هم رئیس جمهور نبود . تا کی دروغ تا کی شانتاژ ؟
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
چرا همان موقع به زندان نرفته چرا در زمان‌وفاق این مهم اتفاق افتاد
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
7
33
پاسخ
خود کرده را تدبیر نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
5
34
پاسخ
حتما باید بری.اونجا برای شما دانشگاه هست.روی رفتارت فکر کن
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
47
9
پاسخ
اگر ده تا نماینده شجاع مثل ایشان بود مطمئن باشید این جنگ رخ نمیداد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
شجاع نه، تندروی جنگ طلب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
3
18
پاسخ
احتمالا امروز خودش را به زندان معرفی میکند و همین امرکز هم به مرخصی پیرود
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
5
29
پاسخ
سر دسته نفاق ،هیچ وقت شرایط مملکت درک نکرد،فقط برای منافع شخصی دهنش تا بناگوش باز بود ،۱۰ ماه کمه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
4
21
پاسخ
اقا ما همین خبر را به عنوان معیار و ملاک راستگویی شما قرار میدهیم. ببینیم ایا می روی زندان یا نه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
از امروز تشریف میارن مرخصی
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