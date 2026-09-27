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قتل مادر ۵۱ ساله به دست پسرش

پسر ۲۷ ساله‌ای که مادر ۵۱ ساله خود را با فشار دادن طناب به دور گردنش به قتل رسانده بود، پس از بازجویی‌های تخصصی پلیس به جنایت اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۰۸
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قتل

به گزارش تابناک؛ تحقیقات پلیس درباره قتل یک زن ۵۱ ساله در محدوده نبرد سرانجام به اعتراف پسر مقتول انجامید.

سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران اظهار کرد: ساعت ۱۵ روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، در پی اعلام بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران درباره وقوع یک فقره قتل در محدوده نبرد، تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس پرونده و کارشناسان تشخیص هویت در محل حاضر شدند.

وی افزود: در نیم‌طبقه دوم یک منزل مسکونی، جسد زن ۵۱ ساله‌ای در حالی که لباس منزل بر تن داشت و به صورت طاق‌باز قرار گرفته بود، کشف شد. در بررسی‌های اولیه آثار شیار گردنی روی جسد مشاهده و مشخص شد طلاجات همراه مقتول نیز به سرقت رفته است.

پارچه مشکی در صحنه قتل

سرهنگ نثاری گفت: در بررسی دقیق صحنه جرم یک رشته پارچه بافته‌شده مشکی‌رنگ از نوع چفیه عربی روی جام آینه بالای سر جسد مشاهده شد. همچنین در طبقه اول ساختمان، درب اتاق دختر ۲۸ ساله خانواده تخریب و درب کشوی کمد نیز باز بود.

وی ادامه داد: همسر مقتول که مردی ۵۲ ساله است، در جریان تحقیقات عنوان کرد حدود ساعت ۱۳:۳۰ از محل کار به منزل بازگشته و پس از مشاهده آثار به‌هم‌ریختگی و تخریب در اتاق دخترش، در نیم‌طبقه دوم با جسد همسرش مواجه شده است.

این مقام انتظامی بیان کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد نیم‌طبقه دوم منزل در اختیار پسر خانواده، جوانی ۲۷ ساله، بوده و تنها وی به این قسمت تردد داشته است. از سوی دیگر، همسر مقتول در مواجهه با پارچه مشکی‌رنگ کشف‌شده در صحنه اعلام کرد این پارچه متعلق به پسرش است.

اظهارات متناقض پسر خانواده

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: پسر خانواده در اظهارات اولیه مدعی شد ساعت ۱۱ صبح روز حادثه از منزل خارج شده و برای رفتن به محل کار خود به چیتگر رفته و پس از تماس تلفنی پدرش از مرگ مادرش مطلع شده است. وی مدعی بود مادرش با انگیزه سرقت طلاجات توسط سارق یا سارقان به قتل رسیده است.

وی افزود: دختر مقتول نیز در تحقیقات عنوان کرد ساعت ۷ صبح برای رفتن به محل کار از منزل خارج شده و پس از تماس پدرش از مرگ مادرش مطلع شده است. وی همچنین از قطع ارتباط خود با برادرش طی حدود ۲ سال گذشته به دلیل سرقت طلاجاتش از کمد اتاقش خبر داد.

این مقام انتظامی یادآور شد: با توجه به اظهارات ضد و نقیض پسر خانواده و قرائن به‌دست‌آمده در صحنه جرم، وی بازداشت و برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری پسر مقتول و اعتراف به قتل

سرهنگ نثاری گفت: متهم در مراحل نخست بازجویی، ضمن تکرار ادعا‌های اولیه، منکر ارتکاب قتل بود، اما با ادامه تحقیقات تخصصی و بررسی سوابق وی از جمله سابقه سرقت از منزل و بدهکاری‌های قابل توجه، ظن کارآگاهان نسبت به نقش او در این جنایت قوت گرفت.

وی ادامه داد: سرانجام، پس از انجام بازجویی‌های فنی و مستمر در چند نوبت، متهم در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ مقاومت خود را شکست و به قتل مادرش اعتراف کرد.

جزئیات جنایت از زبان قاتل

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران در تشریح اعترافات متهم اظهار کرد: وی مدعی شد پس از مشاجره لفظی با مادرش رشته طنابی را که روی آینه اتاق قرار داشت برداشته و از پشت سر دور گردن وی انداخته و با وارد کردن فشار موجب مرگ او شده است.

وی افزود: متهم پس از ارتکاب قتل طلاجات مادرش را برداشته و با تخریب در اتاق خواهرش طلاجات وی را نیز سرقت کرده است تا با صحنه‌سازی، قتل مادرش را سرقت از منزل نشان دهد.

سرهنگ نثاری گفت: متهم در ادامه اعترافات خود عنوان کرده است هنگام خروج از منزل و در جریان فرار، به دلیل ترس و اضطراب، طلاجات را در مسیر رها کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اقرار صریح متهم به ارتکاب قتل، وی با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد در اختیار مقام قضایی قرار گرفته و اقدامات پلیسی برای کشف طلاجات مسروقه و تکمیل تحقیقات پرونده ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین

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