خط قرمز وزیر علوم؛ اهانت به پرچم ایران ممنوع
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: پرچم ایران پرچم وحدت بخش ما است و ما اجازه نمیدهیم هیچکس به پرچم ایران اهانت کند.
به گزارش تابناک، حسین سیمایی صراف امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران گفت: من به شما دانشجویان عزیزی که ممکن است تاریخ معاصر را کمتر دیده باشید یا خوانده باشید، بگویم که در بعد از انقلاب، ما به چشم دیدیم کسانی که با نظام حتی اختلاف نظر داشتند، مشکل داشتند، کتبی، قدمی، قلمی حرکت میکردند؛ اما وقتی میخواستند حالا وصیت بکنند، مینوشتند: ما را در پرچم جمهوری اسلامی ایران کفن کنید.
وی افزود: این را بروید بخوانید، ببینید چه کسانی گفتهاند؛ کسانی که اختلاف نظر عمیق سیاسی داشتند، ولی ایران را که کسی نمیخواهد به خاطر اختلافات از دست بدهد.
وزیر علوم گفت: پرچم ایران پرچم وحدت بخش ما است، از سال آینده اول مهر ماه این مراسم برگزار میشود.
منبع: مهر