بلو بیزنس به‌عنوان حساب اختصاصی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، با این هدف طراحی شده که فرایند باز کردن حساب برای کسب‌وکارها شفاف و بدون مراجعه حضوری انجام شود. کاربران می‌توانند تمام مراحل را به شکل مستقیم از داخل اپلیکیشن بلو انجام دهند.

برای ایجاد حساب کسب‌وکار در بلو بیزنس مسیر ساده‌ است؛ مسیری که با چند گام کوتاه، کاربران بلو می‌توانند حساب کسب‌وکارشان را از حساب شخصی خود جدا کنند.

بلو بیزنس به‌عنوان حساب اختصاصی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، با این هدف طراحی شده که فرایند باز کردن حساب برای کسب‌وکارها شفاف و بدون مراجعه حضوری انجام شود. کاربران می‌توانند تمام مراحل را به شکل مستقیم از داخل اپلیکیشن بلو انجام دهند.

در قدم اول، باید در بلو حساب فعال داشته باشید. با ورود به اپلیکیشن بلو و مراجعه به بخش پروفایل، کافی است روی نام کاربری خود ضربه بزنید تا گزینه «افزودن حساب کسب‌وکار بلو بیزنس» را مشاهده کنید.

پس از انتخاب این گزینه، صفحه‌ای با توضیحاتی درباره حساب بلو بیزنس و خدمات آن نمایش داده می‌شود. با تأیید قوانین و شرایط و انتخاب گزینه «شروع»، وارد فرایند باز کردن حساب می‌شوید. در ادامه می‌توانید نوع کسب‌وکارتان از میان دسته‌بندی‌های موجود انتخاب کنید؛ دسته‌هایی که متناسب با حوزه‌های مختلف طراحی شده‌اند.

در مرحله بعد، نام کسب‌وکار ثبت می‌شود و اطلاعات دریافت شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتیجه این بررسی حداکثر تا ۴۸ ساعت از طریق پیامک به شما اعلام می‌شود. پس از فعال شدن حساب، می‌توانید هنگام ورود به اپلیکیشن بلو، به شکل هم‌زمان به حساب شخصی و حساب بلو بیزنس خود دسترسی داشته باشید و میان آن‌ها جابه‌جا شوید.

پس از باز شدن حساب کسب‌وکارتان می‌توانید کارت بلو بیزنس مورد نظر خود را انتخاب کنید و سفارش دهید.

فرایند تایید هویت برای کسب‌وکارها در بلو بیزنس

فرایند تایید هویت کسب‌وکار در بلو بیزنس متناسب با نوع فعالیت کاربر انجام می‌شود. کاربران می‌توانند حداقل از یکی از روش‌های تعیین‌شده برای تایید هویت استفاده کنند: از ارائه مدارک فعالیت حضوری گرفته تا معرفی سایت فروشگاهی یا فعالیت در پلتفرم‌های فروش اینترنتی. این تنوع روش‌ها باعث شده بلو بیزنس برای کسب‌وکارهای آنلاین و آفلاین به‌راحتی قابل استفاده باشد.

در این مرحله، کاربر باید حداقل یکی از روش‌های زیر را برای تایید هویت کسب‌وکار خود انتخاب کند:

احراز حضوری:

کاربر باید کد صنفی کسب‌وکار خود را وارد کند یا یکی از مدارک معتبر مانند اجاره‌نامه یا سند ملک تجاری را به‌صورت آنلاین بارگذاری کند. این روش برای کسب‌وکارهایی است که محل فیزیکی دارند. سایت فروشگاهی:

کاربرانی که کسب‌وکار اینترنتی دارند، باید آدرس سایت فروشگاهی خود را وارد کرده و اینماد وب‌سایت خود را به‌عنوان مدرک معتبر بارگذاری کنند. این روش مخصوص کسب‌وکارهایی است که از طریق سایت فروشگاهی فعالیت می‌کنند.

پلتفرم‌های فروش اینترنتی:

کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های فروش اینترنتی می‌توانند مدارک مرتبط را مانند تصویر پنل کاربری، رسید واریزی یا قرارداد فروش در این پلتفرم‌ها بارگذاری کنند تا فرایند تایید هویت کسب‌وکارشان انجام شود.

بلو با طراحی این مسیر ساده و مرحله‌به‌مرحله، تلاش کرده باز کردن حساب کسب‌وکار را به تجربه‌ای سریع و دوست‌داشتنی تبدیل کند؛ تجربه‌ای که به صاحبان کسب‌وکار کمک می‌کند بدون درگیری با فرایندهای پیچیده، فعالیت مالی خود را در بستری دیجیتال مدیریت کنند و از محصولات ویژه بلو بیزینس (حساب و کارت مجزا، دستگاه کارت‌خوان، وام و ...) بهره‌مند شوند.