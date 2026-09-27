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قتل مرد ۳۹ ساله در سعادت‌آباد بر سر سگ‌گردانی

مرد ۳۹ ساله‌ای در پی درگیری بر سر سگ‌گردانی در سعادت‌آباد با ضربات چاقو مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۹۹
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1360 بازدید
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۵
متهم

به گزارش تابناک؛ معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران از دستگیری متهم به قتل مردی ۳۹ ساله در سعادت‌آباد خبر داد و گفت: این مرد در پی درگیری با متهم بر سر سگ‌گردانی با ضربات چاقو مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته بود.

 سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۰۰:۱۰ روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، در پی اعلام بازپرس ویژه قتل شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران مبنی بر یک مورد مجروحیت منجر به فوت در بیمارستان عرفان نیایش، تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مقتول از ناحیه سمت راست گردن و قفسه سینه سمت چپ دچار جراحت شده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران ادامه داد: تحقیقات میدانی نشان داد مقتول ساعت ۲۳ روز چهارم مردادماه ۱۴۰۵ در سعادت‌آباد، بلوار دریا، خیابان صراف‌های جنوبی و ضلع جنوب‌غربی پارک آبشار در حال سگ‌گردانی بوده که متهم پس از پارک خودروی خود در کنار پارک، از خودرو پیاده شده و با وی وارد مشاجره لفظی شده است.

سرهنگ نثاری گفت: متهم پس از بازگشت به خودرو، یک قبضه چاقو از داخل داشبورد برداشته و بار دیگر به سمت مقتول حمله‌ور شده و در جریان درگیری، وی را با ضربات چاقو مجروح کرده است. متهم پس از این اقدام با خودروی خود از محل متواری شده بود.

وی افزود: با دستور قضایی، جسد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و همزمان اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: کارآگاهان با انجام استعلام‌های اطلاعاتی موفق شدند دو محل احتمالی حضور متهم در سعادت‌آباد و سه‌راه آذری را شناسایی کنند و در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و رصد مخفیگاه‌های احتمالی، متهم متواری را روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در محدوده سه‌راه آذری شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ نثاری ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات فنی، روز ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ صراحتاً به قتل اعتراف کرد و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات قبلی با مقتول بر سر سگ‌گردانی در پارک عنوان کرد.

وی در پایان گفت: با اقرار صریح متهم، وی به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران و با صدور قرار بازداشت موقت، به اتهام قتل عمدی برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

منبع:اعتمادآنلاین

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سگ گردانی سعادت آباد چاقو قتل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
12
8
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه های مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد و خشونت و قتل در جامعه است همین است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
نه جانم وقتی هر ننه قمری به خودش اجازه میده تو کار مردم دخالت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
7
16
پاسخ
از سه راه آذری ساعت ۱۱ شب بلند شدی رفتی سعادت آباد که برای سگ گردانی بنده خدا رو امر به معروف
کنی ؟ باید ریشه مشکل را بررسی کرد که چرا هر کسی به خودش اجازه می‌دهد در هر موضوع خصوصی دخالت کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
باید دید کی این جسارتو بهشون داده که احساس می کنند وکیل وصی همه کارای مردمن
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
3
پاسخ
پارک ها شده محل سگ گردانی، نه محل بازی بچه ها
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