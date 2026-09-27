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جریمه سنگین و حبس تعلیقی برای فلاحت‌پیشه

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۹۵
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حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

به گزارش تابناک؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نمایندهٔ پیشین مجلس که به‌دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی پس‌از اعلام جرم دادستانی و صدور کیفرخواست، پرونده‌اش در دادگاه کارکنان دولت بررسی شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس محکوم شده که این حکم ۵ سال تعلیق شده است.

فلاحت‌پیشه در رابطه با پروندهٔ دیگری با شکایت شورای نگهبان به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده که این حکم تأیید شده است.
منبع: فارس

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