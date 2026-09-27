به گزارش تابناک؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نمایندهٔ پیشین مجلس که به‌دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی پس‌از اعلام جرم دادستانی و صدور کیفرخواست، پرونده‌اش در دادگاه کارکنان دولت بررسی شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس محکوم شده که این حکم ۵ سال تعلیق شده است.

فلاحت‌پیشه در رابطه با پروندهٔ دیگری با شکایت شورای نگهبان به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده که این حکم تأیید شده است.

منبع: فارس