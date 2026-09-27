طلایی‌های کشتی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲ میلیارد تومان پاداش از فدراسیون کشتی دریافت می‌کنند. پاداشی که جدا از مبالغ پرداختی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک خواهد بود.

به گزارش تابناک؛دارندگان مدال طلای کشتی در بازی‌های آسیایی ناگویا؛ ۲ میلیارد تومان پاداش می‌گیرند.

فدراسیون کشتی در راستای حمایت از قهرمانان ملی، پاداش‌های ویژه‌ای را برای اولین بار در تاریخ کشتی برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ژاپن در نظر گرفته است که از محل درآمد‌های اختصاصی فدراسیون پرداخت خواهد شد:

مدال طلا: ۲ میلیارد تومان

مدال نقره: ۳۰۰ میلیون تومان

مدال برنز: ۱۰۰ میلیون تومان

این مبالغ جدا از پاداش‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بوده و با هدف حمایت معیشتی و ایجاد انگیزه برای ملی‌پوشان پرداخت می‌شود.