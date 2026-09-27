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پاداش میلیاردی فدراسیون کشتی برای طلایی‌های ناگویا

طلایی‌های کشتی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲ میلیارد تومان پاداش از فدراسیون کشتی دریافت می‌کنند. پاداشی که جدا از مبالغ پرداختی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۸۷
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859 بازدید
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۳
فدراسیون کشتی

به گزارش تابناک؛دارندگان مدال طلای کشتی در بازی‌های آسیایی ناگویا؛ ۲ میلیارد تومان پاداش می‌گیرند.

فدراسیون کشتی در راستای حمایت از قهرمانان ملی، پاداش‌های ویژه‌ای را برای اولین بار در تاریخ کشتی برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ژاپن در نظر گرفته است که از محل درآمد‌های اختصاصی فدراسیون پرداخت خواهد شد:

مدال طلا: ۲ میلیارد تومان

مدال نقره: ۳۰۰ میلیون تومان

مدال برنز: ۱۰۰ میلیون تومان

این مبالغ جدا از پاداش‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بوده و با هدف حمایت معیشتی و ایجاد انگیزه برای ملی‌پوشان پرداخت می‌شود.

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فدراسیون کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ پاداش مدال طلا بازی های آسیایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
5
پاسخ
قلعه نویی ولی باید 140 میلیارد پاداش بگیره بخاطر حذف فوری از جام جهانی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
4
پاسخ
نوش جونشون کم هم هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
2
0
پاسخ
نباید این مقدار بین مدال طلا و نقره تفاوت باشد. زحمات افراد به این شکل با بی عدالتی دیده می‌شود.
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