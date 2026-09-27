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زمان برگزاری احتمالی انتخابات شورای شهر اعلام شد

پرویز سروری از احتمال برگزاری انتخابات تا پایان سال خبر داد و تعیین زمان نهایی آن را منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانست.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۸۰
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پرویز سروری

به گزارش تابناک؛ نایب‌رئیس شورای شهر تهران از زمان برگزاری انتخابات شورای شهر تا پایان سال خبر داد.

پرویز سروری پیش از آغاز جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره دستور کار صحن شورا گفت: معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی ارائه خواهد کرد.

وی افزود: در ادامه جلسه، گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران، شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و اصناف مزاحم شهرداری تهران و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سروری درباره زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: انتخابات همواره برای کشور موضوع مهمی بوده است. با توجه به شرایط جنگی، وزارت کشور پیشنهادی را مطرح کرده که در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و باید منتظر نظر نهایی شعام باشیم. بنده نیز شنیده‌ام که انتخابات تا پایان سال برگزار خواهد شد، اما باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا شعام با پیشنهاد وزارت کشور موافقت خواهد کرد یا خیر.

وی در پاسخ به سوالی درباره ساعت کاری شهرداری تهران اظهار کرد: اگر شهرداری ساعت کاری دولت را رعایت می‌کرد، باید این سوال مطرح می‌شد که شهرداری یک نهاد خدمت‌رسان است و چرا باید ساعت کاری آن مشابه دولت باشد؟ ارتباط شهرداری با مردم مستقیم و بدون واسطه است و مجموعه‌ای که به صورت دائم با مردم در بخش‌های مختلف در ارتباط است، باید ساعت فعالیت خود را افزایش دهد.

سروری با بیان اینکه فعالیت شهرداری با فعالیت روتین برخی دستگاه‌های دولتی متفاوت است، افزود: ممکن است در بخش اجرایی اشکالاتی وجود داشته باشد، اما شهرداری باید پس از ساعتی که دولت اعلام کرده، نسبت به دستگاه‌های دولتی وضعیت فوق‌العاده داشته باشد.

وی درباره بازگشایی مدارس و مدیریت ترافیک تهران نیز گفت: پیچیده‌ترین موضوع کشور و به‌ویژه تهران، آلودگی هوا و ترافیک است. هر اقدامی در این حوزه در بلندمدت پاسخگو خواهد بود. یکی از اقدامات مهم، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است و در کنار آن باید اقدامات مرتبط با دولت نیز انجام شود.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تأثیر شرایط حمل‌ونقل کشور بر ترافیک پایتخت، تصریح کرد: ورودی‌ها و خروجی‌های خودرو در کشور با یکدیگر تطابق ندارند. همچنین در شبکه ریلی، با توجه به شرایط جنگی و عدم ورود واگن‌ها، همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و تمام این موارد بر مدیریت وضعیت ترافیک اثرگذار خواهد بود.

سروری درباره وضعیت بیمه اتوبوس‌های خریداری‌شده نیز گفت: تمام اتوبوس‌های خریداری‌شده بیمه هستند و ممکن است مطالباتی در این زمینه وجود داشته باشد که در حال بررسی است.

وی درباره سفر خود به روسیه نیز اظهار کرد: هزار نفر از کشور‌های مختلف با هزینه روسیه به این کشور دعوت شده بودند و بنده نیز در این سفر حضور داشتم. این سفر همزمان با برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک روسیه بود و افراد می‌توانستند به صورت حضوری و غیرحضوری در انتخابات و در شرایط جنگی شرکت کنند.

سروری افزود: سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و می‌توانیم از تجربیات روسیه در این زمینه استفاده کنیم.

منبع: ایسنا

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پرویز سروری انتخابات شوراها برگزاری انتخابات شورای عالی امنیت ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
6
پاسخ
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