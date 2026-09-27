به گزارش تابناک؛ دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال لوکوموتیو مسکو به پیروزی برابر ایران امیدوار است.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۷ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در شهر کازان رو در روی هم قرار می‌گیرند. شاگردان امیر قلعه نویی که خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ آماده می‌کنند در بازی اول مقابل ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند و حالا به دنبال کسب اولین پیروزی در فیفادی جاری هستند.

«روسلان نیگماتولین» دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال لوکوموتیو مسکو با اشاره به اینکه هواداران روسیه مدت‌هاست منتظر تماشای دوباره تیم ملی کشورشان هستند، بر اهمیت انگیزه بازیکنان در دیدار‌های دوستانه تأکید کرد.

او گفت: مدت زیادی است که بازی‌های تیم ملی روسیه را ندیده‌ایم و هواداران نیز برای تماشای این تیم دلتنگ شده‌اند. فکر می‌کنم تیم ملی روسیه بتواند ایران را شکست دهد.

دروازه‌بان پیشین لوکوموتیو افزود: من برای کاری که مسئولان فدراسیون فوتبال روسیه برای تیم ملی انجام می‌دهند، احترام قائلم. هیچ‌وقت نمی‌توان دیدار‌های دوستانه را با مسابقات رسمی مقایسه کرد. اینکه این مسابقه برای من جذاب است یا نه، چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که بازیکنان بتوانند انگیزه لازم برای ادامه بازی و تلاش در زمین را در خود پیدا کنند.

منبع: مهر