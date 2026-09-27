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شمال کشور برفی و بارانی می‌شود

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از پیش‌بینی بارش برف و باران در بخش‌هایی از شمال، شمال‌شرق و ارتفاعات کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: در برخی مناطق نیز وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۵۹
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بارش برف و باران

به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، اظهار کرد: امروز یکشنبه، در مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی و سمنان، دوشنبه در برخی نقاط آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز، سه‌شنبه در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی، چهارشنبه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی و پنجشنبه در نیمه شمالی کشور، بارش برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وضعیت از دوشنبه تا پنجشنبه در جنوب و ارتفاعات کرمان و شمال هرمزگان نیز برقرار است. علاوه بر این، بارش در مناطق ارتفاعات سیستان و بلوچستان نیز پیش‌بینی می‌شود.  

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نوار شرقی و سه‌شنبه و چهارشنبه در مرکز و استان‌های واقع در دامنه البرز و پنجشنبه در نوار شرقی وزش باد شدید گاهی گردوخاک بوده و دریای خزر نیز طی سه روز آینده مواج است.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۶ مهرماه) صاف گاهی باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه ( ۷ مهرماه) صاف از بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان گفت: طی فردا  و پس فردا اهواز  با دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و  شهرکرد با دمای ۴ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.
منبع: ایسنا

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سازمان هواشناسی بارش برف و باران وضعیت جوی دمای هوا بارش باران تهران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
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