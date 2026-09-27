شمال کشور برفی و بارانی میشود
به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان با اشاره به پیشبینی کلی بر اساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری، اظهار کرد: امروز یکشنبه، در مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی و سمنان، دوشنبه در برخی نقاط آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز، سهشنبه در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی، چهارشنبه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی و پنجشنبه در نیمه شمالی کشور، بارش برف و باران پیشبینی میشود.
وی افزود: این وضعیت از دوشنبه تا پنجشنبه در جنوب و ارتفاعات کرمان و شمال هرمزگان نیز برقرار است. علاوه بر این، بارش در مناطق ارتفاعات سیستان و بلوچستان نیز پیشبینی میشود.
به گفته رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نوار شرقی و سهشنبه و چهارشنبه در مرکز و استانهای واقع در دامنه البرز و پنجشنبه در نوار شرقی وزش باد شدید گاهی گردوخاک بوده و دریای خزر نیز طی سه روز آینده مواج است.
وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۶ مهرماه) صاف گاهی باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی سهشنبه ( ۷ مهرماه) صاف از بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۴ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.
منبع: ایسنا