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مقایسه جنجالی قیمت لاستیک و بنزین!

رئیس انجمن صنعت تایر ایران گفت: «رشد قیمت جهانی مواداولیه، افزایش هزینه‌های لجستیک، کاهش ارزش ریال و بالارفتن هزینه‌های تولید، مهم‌ترین عواملی هستند که در ماه‌های اخیر قیمت تایر را افزایش داده‌اند.»‌
کد خبر: ۱۳۹۶۱۵۸
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1728 بازدید
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۵
قیمت لاستیک

به گزارش تابناک؛ جمال میرزایی اظهار داشت: «شرایط تولید تایر نسبت به گذشته دشوارتر شده و تولیدکنندگان برای حفظ ظرفیت تولید با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها مواجه هستند.»‌

به‌ گفته او، افزایش هزینه مواداولیه هم در بازار جهانی و هم به‌صورت ریالی، در کنار مشکلات حمل‌ونقل، فشار زیادی به صنعت تایر وارد کرده است.‌

او با اشاره به هزینه واردات مواداولیه گفت: «به‌طور تقریبی هر کیلوگرم مواداولیه‌ای که وارد کشور می‌شود، حدود یک دلار هزینه لجستیکی دارد. این هزینه‌ها در شرایطی به تولیدکننده تحمیل می‌شود که ارزش ریال نیز کاهش پیدا کرده و درنتیجه قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته است.»

میرزایی تأکید کرد: «تولیدکنندگان تایر به‌دنبال سود غیرمتعارف نیستند و هدف اصلی آنها حفظ تولید است. برآورد تولیدکنندگان این است که حاشیه سود حدود ۱۵درصد برای ادامه فعالیت صنعت ضروری باشد.»‌

رئیس انجمن صنعت تایر ایران در پاسخ به انتقادها درباره گرانی لاستیک گفت: «برای ارزیابی قیمت تایر باید هزینه و عمر مصرفی آن را نیز درنظر گرفت. یک جفت تایر چند سال زیر خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مقایسه با سایر هزینه‌های خودرو، سهم بالایی ندارد.‌»

او افزود: «اگر قیمت بنزین را با یک نرخ منطقی مقایسه کنیم، قیمت یک جفت تایر حدود هزینه 4تا 5 باک بنزین است. همچنین سهم قیمت تایر از ارزش خودرو در ایران حدود ۲ تا ۳درصد است، درحالی‌که این سهم در بسیاری از کشورهای دنیا حدود 3.5 تا ۴درصد محاسبه می‌شود.»‌

میرزایی درباره خودروهای اقتصادی نیز گفت: «خودروهایی که از تایرهای رینگ ۱۳، ۱۴ و ۱۵ استفاده می‌کنند، در گروه خودروهای اقتصادی قرار می‌گیرند و تایر آنها نیز قیمت پایین‌تری دارد. در حال حاضر قیمت کارخانه یک جفت تایر برای خودروهای ایرانی کمتر از ۱۰میلیون تومان است.»‌

او درباره فاصله قیمت کارخانه و بازار توضیح داد: «برای نمونه، قیمت کارخانه‌ای یک جفت تایر برای کوییک حدود ۷میلیون تومان است و تولیدکنندگان انتظار دارند این رقم به حدود ۱۰میلیون تومان برسد تا تولید از زیان خارج شود. البته قیمت فروش در بازار ممکن است متفاوت باشد.»
منبع: همشهری

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
3
پاسخ
برای سایز 16 مثلا هیچ راهی برای خرید به قیمت کارخانه نیست عملا روی 4 تا لاستیک 10 میلیون تا 15 میلیون حداقل بالاتر از قیمت کارخانه در مهر 1405 باید هزینه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
4
پاسخ
شما هم قیمت هاتون را بکشید بالا بابا کی به کیه
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
3
پاسخ
این هیاهو که رییس انجمن تایر راه انداخته برای آمادگی دادن اذهان مردم به گرانی است نه برای حل مشکل گرانی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
وقتی رئیس جمهور کشور این کار انجام میده چرا بقیه انجام ندن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
من یک ماه پیش چهار حلقه یعنی دو جفت تایر بارز ال ۹۰ خریدم از نمایندگی در کرمانشاه هر جفت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حالی که مغازه داران آزاد همان لاستیک بارز را با همان تاریخ تولید ۱۰ میلیون تومان می فروختند خود نمایندگی فروش گران فروشی می کنند و بازار را بهم می زنند
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