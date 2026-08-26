معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با بیان اینکه لاجرم باید قیمت بنزین را اصلاح کنیم، گفت: شیوه اجرای این اصلاح اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش تانناک، محمدجعفر قائم پناه شامگاه چهارشنبه چهارم شهریور در گفت وگوی ویژه خبری شبکه استانی گیلان، با اشاره به تصویب قانون تثبیت قیمت حامل های انرژی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: موضوع قیمت حامل های انرژی پس از تصویب این قانون در سال ۸۴ مطرح شد و عملا مانع گرانی خیلی از حامل های انرژی در این سال‌ها بود.

وی با بیان اینکه امروز نیازمند تغییراتی در قیمت بنزین و گازوئیل هستیم، افزود: چگونگی و میزان و زمان اجرای این تغییر قیمت هنوز تعیین نشده و باید با همه دست‌اندرکاران به گفت وگو بنشینیم و نتیجه را به مردم اطلاع دهیم. حتماً مسئولان امر در این باره توضیح خواهند داد و موضوع را برای مردم روشن می کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهوری تداوم مسیر فعلی در تأمین و قیمت‌گذاری بنزین را غیرممکن دانست و بیان کرد: چند میلیارد دلار صرف واردات بنزین می شود، زیرا تولید کفایت نمی کند؛ این در حالی است که با محاصره دریایی آمریکا مواجهیم و لذا باید با اعمال مدیریت لازم، به نیاز کشور پاسخ دهیم تا دچار چالش نشویم.

قائم پناه در ادامه بر لزوم توزیع عادلانه یارانه بنزین تأکید کرد و گفت: جدا از موضوع تحریم، قیمت فعلی بنزین عادلانه نیست، زیرا افراد دارای چندین خودرو، از یارانه بهره می برند، اما افرادی که خودرو ندارند، از یارانه بنزین بی بهره‌اند و لذا نیازمند اصلاحاتی هستیم.

وی همچینن به قاچاق ۲۰ میلیون لیتری بنزین به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران از جمله پاکستان و ترکیه متفاوت است که قاچاق را پرسود می کند.

معاون رئیس جمهوری یکی از علل مهم برای اصلاح قیمت را همین موضوع دانست و اضافه کرد: در کنار اصلاح قیمت، باید به اقشار آسیب پذیر توجه کنیم؛ نیازمند اصلاح قیمت بنزین هستیم، اما حل‌وفصل فشارهای اقتصادی هم در دستور کار است.