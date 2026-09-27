تهدید سپاه به گسترش میدان درگیری تا اقیانوس هند
به گزارش تابناک؛ علی محمدی، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه امشب در اجتماع مردم بندرعباس، با اشاره به نقش مردم در تحولات و رویاروییهای دهههای اخیر اظهار کرد: مردمیسازی جنگ و مقاومت یکی از مؤلفههای اقتدار و پیروزی ملت ایران طی پنج دهه گذشته بوده و اتکای ملت ایران به ایمان و «سلاح اللهاکبر» بزرگترین سرمایهای است که میتواند قدرتهای بزرگ را به چالش بکشد.
وی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره پیامدهای هرگونه جنگ علیه ایران افزود: تجربه رویاروییهای گذشته نشان داده است هر قدرتی که علیه ملت ایران وارد میدان شده، با هزینههای سنگینی مواجه شده است.
محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: پایگاهها و سامانههای راداری آمریکا در منطقه هدف قرار گرفته و طرف مقابل به استفاده بیشتر از ابزارهای رصد هوایی روی آورده است.
وی همچنین از ساقط شدن مستمر پهپادهای آمریکایی به عنوان نشانه های بهره گیری از تجهیزات و تاکتیک های نوین یاد کرد و آن را نشانه اراده استوار نیروهای مسلح کشور برشمرد.
محمدی درباره عقبنشینی نیروهای آمریکایی و وضعیت پایگاههای آن در منطقه نیز گفت: به تعبیر شهید سلیمانی آغاز هر جنگی با ایران به معنای نابودی تمام امکانات آنان است و این مهم محقق شد.
«اگر تنگه هرمز متعلق به آمریکاست، ناوهایشان کجا هستند؟»
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: «اگر ترامپ تنگه هرمز را تنگه خود میداند، پس چرا ناوها و شناورهایش اینجا نیستند؟»
محمدی تصریح کرد: اگر آمریکا مدعی کنترل تنگه هرمز است، یکی از ناوهای خود را به این محدوده نزدیک کند.
وی همچنین گفت: شناورهای حاضر در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تحت رصد نیروی دریایی سپاه قرار دارند و ادعاهایی درباره عبور روزانه دهها نفتکش از تنگه هرمز از نظر ما با واقعیت انطباق ندارد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اتکا به خدا و حمایت مردم، برای دفاع از منافع کشور آمادگی دارند.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه همچنین با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح اظهار کرد: فرزندان ملت در نیروهای مسلح با ابتکارات، تجهیزات و شیوههای جدید عملیاتی، خود را برای مواجهه با هرگونه تحرک احتمالی دشمن آماده کردهاند.
محمدی در پایان هشدار داد: «اگر جنگ دیگری رخ دهد، بدون شک شناورها و ناوشکنهای آنان را حتی در اقیانوس هند نیز مورد حمله و اصابت قرار خواهیم داد.»
وی همچنین اظهار کرد که در نگاه نیروی دریایی سپاه، روند تحولات منطقه به کاهش حضور نظامی قدرتهای خارجی در خلیج فارس منجر خواهد شد و هدف نهایی خلیج فارسی عاری از حضور قدرتهای استکباری محقق خواهد شد.
منبع: فارس