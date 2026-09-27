تهدید سپاه به گسترش میدان درگیری تا اقیانوس هند

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: «اگر ترامپ تنگه هرمز را تنگه خود می‌داند، پس چرا ناو‌ها و شناورهایش اینجا نیستند؟»

به گزارش تابناک؛ علی محمدی، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه امشب در اجتماع مردم بندرعباس، با اشاره به نقش مردم در تحولات و رویارویی‌های دهه‌های اخیر اظهار کرد: مردمی‌سازی جنگ و مقاومت یکی از مؤلفه‌های اقتدار و پیروزی ملت ایران طی پنج دهه گذشته بوده و اتکای ملت ایران به ایمان و «سلاح الله‌اکبر» بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که می‌تواند قدرت‌های بزرگ را به چالش بکشد.

وی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره پیامدهای هرگونه جنگ علیه ایران افزود: تجربه رویارویی‌های گذشته نشان داده است هر قدرتی که علیه ملت ایران وارد میدان شده، با هزینه‌های سنگینی مواجه شده است.

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: پایگاه‌ها و سامانه‌های راداری آمریکا در منطقه هدف قرار گرفته و طرف مقابل به استفاده بیشتر از ابزارهای رصد هوایی روی آورده است.

وی همچنین از ساقط شدن مستمر پهپادهای آمریکایی به عنوان نشانه های بهره گیری از تجهیزات و تاکتیک های نوین یاد کرد و آن را نشانه اراده استوار نیروهای مسلح کشور برشمرد.

محمدی درباره عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی و وضعیت پایگاه‌های آن در منطقه نیز گفت: به تعبیر شهید سلیمانی آغاز هر جنگی با ایران به معنای نابودی تمام امکانات آنان است و این مهم محقق شد.

«اگر تنگه هرمز متعلق به آمریکاست، ناوهایشان کجا هستند؟»

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: «اگر ترامپ تنگه هرمز را تنگه خود می‌داند، پس چرا ناوها و شناورهایش اینجا نیستند؟»

محمدی تصریح کرد: اگر آمریکا مدعی کنترل تنگه هرمز است، یکی از ناوهای خود را به این محدوده نزدیک کند.

وی همچنین گفت: شناورهای حاضر در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تحت رصد نیروی دریایی سپاه قرار دارند و ادعاهایی درباره عبور روزانه ده‌ها نفتکش از تنگه هرمز از نظر ما با واقعیت انطباق ندارد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اتکا به خدا و حمایت مردم، برای دفاع از منافع کشور آمادگی دارند.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه همچنین با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح اظهار کرد: فرزندان ملت در نیروهای مسلح با ابتکارات، تجهیزات و شیوه‌های جدید عملیاتی، خود را برای مواجهه با هرگونه تحرک احتمالی دشمن آماده کرده‌اند.

محمدی در پایان هشدار داد: «اگر جنگ دیگری رخ دهد، بدون شک شناورها و ناوشکن‌های آنان را حتی در اقیانوس هند نیز مورد حمله و اصابت قرار خواهیم داد.»

وی همچنین اظهار کرد که در نگاه نیروی دریایی سپاه، روند تحولات منطقه به کاهش حضور نظامی قدرت‌های خارجی در خلیج فارس منجر خواهد شد و هدف نهایی خلیج فارسی عاری از حضور قدرت‌های استکباری محقق خواهد شد.

منبع: فارس