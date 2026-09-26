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فاکس نیوز: عملیات نظامی علیه ایران اجتناب ناپذیر است

فاکس‌نیوز به نقل از ژنرال آمریکایی مدعی شد: شکست مذاکرات، مسیر عملیات نظامی علیه ایران را باز می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۳۹
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1482 بازدید
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، یک ژنرال ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت: با شکست مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، مسیری که در پیش داریم شامل ادامه محاصره دریایی و هوایی و عملیات های نظامی گسترده از سوی اسرائیل و آمریکا علیه ایران است

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
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1
پاسخ
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