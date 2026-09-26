فاکس نیوز: عملیات نظامی علیه ایران اجتناب ناپذیر است
فاکسنیوز به نقل از ژنرال آمریکایی مدعی شد: شکست مذاکرات، مسیر عملیات نظامی علیه ایران را باز میکند.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۳۹| |
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به گزارش تابناک، یک ژنرال ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت: با شکست مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، مسیری که در پیش داریم شامل ادامه محاصره دریایی و هوایی و عملیات های نظامی گسترده از سوی اسرائیل و آمریکا علیه ایران است
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