توضیح کمیته رسانهای مذاکرات درباره برخی گمانهزنیها
در پی انتشار مطالب و ادعاهای غیر دقیق و خلاف واقع درباره وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا در برخی صفحات و حسابهای مجازی، تاکید میشود اخبار و گزارشهای منتشر شده در این زمینه صحیح نیست.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۳۴| |
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به گزارش تابناک، در پی انتشار مطالب و ادعاهای غیر دقیق و خلاف واقع درباره «آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا» در برخی صفحات و حسابهای مجازی، تأکید میشود اخبار و گزارشهای منتشر شده در این زمینه صحیح نیست.
در ادامه این مطلب که از سوی کمیته رسانهای مذاکرات منتشر شده، آمده است: از فعالان رسانهای درخواست میشود در شرایطی که دشمن با جنگروانی و نشر اخبار جعلی درحال مدیریت بازار انرژی و طراحی فشار علیه افکار عمومی ایران است، از انتشار محتواهای خلاف واقع جدا خودداری کنند.
همچنین یادآور میشود مرجع رسمی اخبار مربوط به مذاکرات، سخنگوی هیات مذاکرهکننده است و رسانههای محترم درباره اخبار مربوط به مذاکرات به مطالب منتشرشده در حسابهای غیررسمی و منابع ناشناس استناد نکنند.
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