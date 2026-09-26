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توضیح درباره برخی گمانه‌زنی‌ها راجع به مذاکرات

در پی انتشار مطالب و ادعا‌های غیر دقیق و خلاف واقع درباره وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا در برخی صفحات و حساب‌های مجازی، تاکید می‌شود اخبار و گزارش‌های منتشر شده در این زمینه صحیح نیست.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۳۴
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، در پی انتشار مطالب و ادعاهای غیر دقیق و خلاف واقع درباره «آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا» در برخی صفحات و حساب‌های مجازی، تأکید می‌شود اخبار و گزارش‌های منتشر شده در این زمینه صحیح نیست.

در ادامه این مطلب که از سوی کمیته رسانه‌ای مذاکرات منتشر شده، آمده است: از فعالان رسانه‌ای درخواست می‌شود در شرایطی که دشمن با جنگ‌روانی و نشر اخبار جعلی درحال مدیریت بازار انرژی و طراحی فشار علیه افکار عمومی ایران است، از انتشار محتوا‌های خلاف واقع جدا خودداری کنند.

همچنین یادآور می‌شود مرجع رسمی اخبار مربوط به مذاکرات، سخنگوی هیات مذاکره‌کننده است و رسانه‌های محترم درباره اخبار مربوط به مذاکرات به مطالب منتشرشده در حساب‌های غیررسمی و منابع ناشناس استناد نکنند.

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