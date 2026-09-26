وزیر خارجه عربستان: امنیت خلیج فارس، امنیت جهان است

به گزارش تابناک، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز شنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: امنیت منطقه خلیج فارس بخش جدایی‌ناپذیری از امنیت منطقه و جهان است. احیای زنجیره‌های تأمین جهانی، مسئولیتی مشترک است. تلاش‌ها برای برقراری امنیت در منطقه نمی‌تواند مبتنی بر سلطه‌جویی یا تحمیل نفوذ باشد.

وزیر خارجه عربستان بی اشاره به اقدام صرفا دفاعی تهران در هدف قرار دادن تأسیسات و پایگاه های نظامی آمریکا به تلافی تجاوز به ایران از مبدا کشورش، مدعی شد: همراه با دیگر کشورهای منطقه، هدف تجاوزات بی‌رحمانه ایران قرار گرفتیم!

فیصل بن فرحان بدون محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی در منطقه به عنوان تنها دارنده زرادخانه تسلیحات هسته ای فاقد نظارت، ادامه داد: بر اهمیت تضمین جامع و پایدار هرگونه ترتیبات امنیتی برای منطقه تأکید می‌کنیم. بر ضرورت عاری بودن منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی و قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت بین‌المللی تأکید می‌ورزیم. ادامه توسعه غیرقانونی شهرک‌سازی‌های اسرائیل، نقض جدی قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود. هرگونه تلاش برای کوچ اجباری یا تغییر وضعیت موجود در سرزمین‌های فلسطینی را رد می‌کنیم. صلح عادلانه و پایدار تنها از طریق اجرای راهکار تشکیل دو دولت و تأسیس دولت فلسطین محقق می‌شود. ادامه رنج فلسطینیان و ممانعت از ارسال کمک‌ها به غزه، نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی که نخواست از تجاوز ریاض به مردم یمن نامی به میان ببرد، ادعا کرد: بر لزوم ثبات در یمن و حفاظت از غیرنظامیان تأکید داریم. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که اقدامات حوثی ها (ارتش و مبارزان یمنی) در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را محکوم و رد کند!

بن فرحان گفت: حل بحران سودان باید متکی بر روندهای داخلی باشد تا امنیت و ثبات مردم تقویت شود.

این مقام سعودی حتی بدون اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، با اتخاذ موضعی عوام فریبانه گفت: تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد. ما بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تمامی آبراه‌های بین‌المللی تأکید می‌کنیم. تنگه هرمز باید بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای، به وضعیت عملیاتی پیش از جنگ بازگردد.

وزیر خارجه عربستان ادامه داد: از تلاش‌ ها برای کاهش تنش به‌ویژه اقدامات قطر و پاکستان که به بازگرداندن ثبات کمک می‌کنند، حمایت می‌کنیم. همچنین، از حاکمیت و امنیت عراق حمایت می‌کنیم و تأکید داریم که خاک این کشور نباید به سکویی برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه تبدیل شود.

منبع: مهر