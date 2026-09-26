محمد میرشکرایی درگذشت
به گزارش تابناک، بنابر اعلام صورت گرفته، محمد میرشکرایی شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ درگذشت. ثبت جهانی نوروز یکی از اقدامات درخشان او بود که به همین دلیل در سال ۱۳۹۷ و در آیین جهانی نوروز، از وزیر امور خارجه کشور، نشان نوروز را دریافت کرد.
محمد میرشکرایی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی در رشته مردمشناسی و مطالعات هنر در یلدای سال ١٣٢١ در شهر تفرش متولد شد. پس از عزیمت به تهران دوره دبیرستان را در مدرسه شرف گذراند. در سال ١٣۴١ نیز کانون جوانان تفرش را دایر و دست نوشتههای خود را در نشریه آن منتشر کرد.
او دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی و سپس دوره دکتری را در کشور تاجیکستان گذراند و در سال ١٣۵٢ به استخدام مرکز مردم شناسی ایران در وزارت فرهنگ و هنر درآمد و مسئولیت حوزه مرکزی ایران را عهدهدار شد.
میرشکرایی سرپرست موزه پژوهشی مردمشناسی، رییس پژوهشکده مردمشناسی، سردبیر فصلنامه نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، عضویت در گروه تاریخ هنر پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، عضویت در ١۴ شورا و کمیته های ملی را در کارنامه فعالیتهای خود دارد. همچنین انتشار دهها جلد کتاب از نقاط ارزشمند تلاشهای این مردمشناس است.
در سال ١٣٩۵ خانه تاریخی و پدری محمد میرشکرایی، پیشکسوت مردم شناسی در تفرش به موزه مردمشناسی تبدیل شد. در این خانه بیشتر وسایلی که به نمایش گذاشته شده وسایل زندگی مردم تفرش از جمله وسایل زندگی در این خانه است. مانند علمهایی که در زمان ایام محرم بیرون آورده میشد و به دوران زندیه تعلق دارد.
منبع: ایسنا