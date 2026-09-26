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چین خواستار بازگشت آمریکا و ایران به توافق اسلام آباد

رئیس‌جمهوری چین در دیدار با همتای آمریکای خود، تاکید داشت که پکن از بازگشت تهران و واشنگتن به توافق اسلام‌آباد استقبال و حمایت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۱۹
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ترامپ

به گزارش تابناک از تارنمای وزارت امور خارجه چین، وانگ یی وزیر امور خارجه چین در نشست خبری با خبرنگاران درباره دیدار شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، اظهار داشت که شی در این دیدار از بازگشت تهران و واشنگتن به «تفاهم اسلام‌آباد»، ازسرگیری هرچه سریع‌تر گفت‌وگوها و مذاکرات و تلاش برای دستیابی به توافقی جامع از جمله درباره موضوع هسته‌ای حمایت می‌کند.

وی درباره تحولات خلیج فارس و خاورمیانه، افزود: چین بر احترام به حاکمیت و امنیت همه کشورها تاکید دارد و از طرف‌ها می‌خواهد گزینه صلح را انتخاب کنند.

وانگ یی همچنین با اشاره به روابط اقتصادی میان دو کشور، تاکید داشت که چین و آمریکا به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، منافع درهم‌تنیده‌ای دارند و همکاری متقابل به نفع هر دو طرف است.

به گفته وی، این توافق‌ها به تثبیت روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا و تقویت اعتماد بازار کمک کرده است.

وزیر امور خارجه چین از سیاسی شدن مسائل اقتصادی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های چینی و ایجاد موانع برای دسترسی به بازار آمریکا انتقاد کرد و اظهار داشت که جداسازی اقتصادی و قطع زنجیره‌های تامین با منافع هیچ‌یک از طرفین سازگار نیست.

وانگ یی به نقل از شی، اظهار داشت که همکاری اقتصادی باید در هر دو مسیر جریان داشته باشد. همچنین ثبات روابط اقتصادی و تجاری میان چین و آمریکا مستلزم گسترش زمینه‌های همکاری و کاهش اختلافات است.

این دیپلمات ارشد چینی درباره تایوان، اظهار داشت که شی بر عزم پکن برای حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور تاکید کرده و از آمریکا خواسته است موضع درست مخالفت با «استقلال تایوان» را حفظ و با احتیاط موضوع تایوان را مدیریت کند.

وانگ یی تاکید داشت که طرفین بر تقویت کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک و حفظ گفت‌وگوی منظم میان نیروهای مسلح دو کشور تاکید کردند.

همچنین آنها خواستار ارتباط بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، مالی، مقابله با جرایم و روابط انسانی شدند.

وزیر امور خارجه چین همچنین درباره هوش مصنوعی، اظهار داشت که توسعه سالم، ایمن و منظم هوش مصنوعی با آینده بشریت ارتباط دارد و نیازمند همکاری چین و آمریکا است.

به گفته وانگ یی، طرفین توافق کردند که از سازوکار مشورتی میان چین و آمریکا برای پیامدها و منافع هوش مصنوعی، استفاده و برای جلوگیری از سوی استفاده از این فناوری، همکاری کنند.

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چین شی جین پینگ آمریکا سازمان ملل ترامپ ایران جنگ تفاهم نامه اسلام آباد
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