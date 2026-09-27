En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار

بیوگرافی کامل فرزانه فرنام بازیگر نقش خجسته در بامداد خمار به همراه جزئیات زندگی خصوصی، سن، همسر، و گالری عکس های جدید و قدیمی او را در این بخش می بینید.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۰۵
| |
5527 بازدید
بامداد خمار

به گزارش تابناک؛ فرزانه فرنام از چهره‌های جوان و نوظهور بازیگری ایران است که با حضور در چند مجموعه شناخته‌شده مانند ساخت ایران ۲، سووشون و بامداد خمار مسیر حرفه‌ای خود را به‌تدریج طی کرده است.


فرزانه فرنام چند سال دارد؟

در پاسخ به سوال کاربران درباره سن فرزانه فرنام، باید بگوییم این بازیگر جوان و با استعداد متولد سال ۱۳۷۷ است.

فرزانه فرنام اهل کجاست؟

محل تولد این بازیگر تهران اعلام شده است. با این حال، درباره اصالت خانوادگی او اطلاعات دقیقی وجود ندارد.

خانواده فرزانه فرنام

او نیز تاکنون جزئیات زیادی از خانواده خود را در مصاحبه‌ها یا رسانه‌ها مطرح نکرده و بیشتر تمرکز خود را روی فعالیت حرفه‌ای گذاشته است. در پیج فرزانه فرنام اطلاعاتی درباره مادر، پدر و خواهر و برادرش منتشر نشده است.

ازدواج و همسر فرزانه فرنام

با وجود مطالب مختلفی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، اطلاعات رسمی و قابل استنادی درباره ازدواج، همسر یا زندگی مشترک فرزانه فرنام در دسترس نیست، در نتیجه نمی‌توان با قطعیت گفت که او ازدواج کرده است یا خیر.

بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار

شروع فعالیت هنری فرزانه فرنام

مسیر هنری فرزانه فرنام با قدم گذاشتن به دنیای پرشور تئاتر رقم خورد. حضور مستمر او در فضای تئاتر، بستری ارزشمند برای پرورش مهارت‌های بازیگری فراهم کرد؛ این دوره باعث شد تا او پیش از ورود جدی به دنیای تصویر، تجربه‌ای عمیق از تکنیک‌های اجرای نقش، تسلط بر بدن و کنترل هیجانات کسب کند.
اولین سریال فرزانه فرنام

فرزانه فرنام پس از کسب تجربه و تثبیت جایگاه خود در دنیای صحنه، گام بعدی را در مسیر پروژه‌های تصویری برداشته و وارد دنیای سریال‌های نمایش خانگی شد. یکی از نخستین و مهم‌ترین تجربه‌های او در این عرصه، حضور در سریال محبوب «ساخت ایران ۲» بود.

بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار

شهرت فرزانه فرنام

اگرچه نام فرزانه فرنام با بازی در نقش «زری جوان» سریال «سووشون» به گوش همگان رسید، اما درخشش واقعی او در سریال «بامداد خمار» رقم خورد. او با ایفای نقش «خجسته»، بار دیگر توانایی خود را به رخ کشید و بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت.

ماجرای تست بازیگری برای سووشون

فرزانه فرنام پس از انصراف از تحصیل در دانشگاه هنر، به پیشنهاد یکی از دوستانش برای شرکت در تست بازیگری سریال «سووشون» به شیراز رفت. در جریان این تست، عوامل پروژه نسبت به طبیعی بودن بینی وی ابراز تردید کردند که منجر به درخواست معاینه پزشکی شد. پس از تأیید پزشک مبنی بر طبیعی بودن چهره او، این چالش برطرف گردید و او توانست مسیر هنری خود را با موفقیت آغاز کند.

همکاری فرزانه فرنام و نرگس آبیار

بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار

نرگس آبیار، کارگردان مطرح، نقش کلیدی در پیشرفت فرزانه فرنام داشته است؛ حضور در دو اثر مهم «سووشون» و «بامداد خمار» تحت کارگردانی او، نه تنها مسیر موفقیت فرزانه را هموار کرد، بلکه به او کمک کرد تا جایگاه خود را به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار سینما و تلویزیون تثبیت کند.

استایل و صدای فرزانه فرنام

قد و وزن فرزانه فرنام با استایل کلاسیک و مدرن او کاملاً هماهنگ و متناسب است. در کنار این ویژگی‌های ظاهری، صدای فرزانه فرنام نیز پس از بازی در فیلم «بامداد خمار»، به یکی از موضوعات مورد توجه مخاطبان تبدیل شده است. لحن آرام و نوع بیان متفاوت او در گفت‌وگوها، باعث شده تا کاربران در فضای مجازی، صدا و ظاهر او را با چهره‌های کلاسیک سینما مقایسه کنند.

بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار

فرزانه فرنام در بامداد خمار

سریال بامداد خمار به کارگردانی نرگس آبیار برگرفته از رمان بامداد خمار نوشته فتانه حاج سید جوادی داستان سوزناک عشق نافرجام دختری از اعیان دوره قدیم تهران به جوانی نجار از طبقه پایین جامعه را روایت می‌کند.

فرنام در این سریال نقش خجسته، خواهر محبوبه را کنار ترلان پروانه، دانیال پور صباح، نوید پور فرج، گلاب آدینه، لاله اسکندری، مرجانه گلچین و... بازی کرده است.

استایل دانشجویی فرزانه فرنام
استایل دانشجویی فرزانه فرنام
کویر گردی فرزانه فرنام بازیگر نقش خجسته
کویر گردی فرزانه فرنام بازیگر نقش خجسته
فرزانه فرنام در 11 سالگی
فرزانه فرنام در 11 سالگی
فرزانه فرنام در نمایی از سریال بامداد خمار
فرزانه فرنام در نمایی از سریال بامداد خمار
کویر گردی فرزانه فرنام بازیگر نقش خجسته
کویر گردی فرزانه فرنام بازیگر نقش خجسته
فرزانه فرنام در نمایی از سریال بامداد خمار
فرزانه فرنام در نمایی از سریال بامداد خمار

منبع: نمناک

اشتراک گذاری
برچسب ها
بامداد خمار خجسته بازیگر زن نرگس آبیار عکس فرزانه فرنام
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
پشت پرده جنگی که تمام نشده است؛ آیا صلح در دسترس است؟
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نوید پورفرج: پس از 4 بار پیشنهاد «رحیم نجار» را پذیرفتم
۳۱ تن از سران مفاسد اقتصادی شناسایی شدند
آرایشِ متفاوت بهنوش بختیاری +عکس
حاشیه‌های جدید ساترا برای بامداد خمار/واکنش تهیه‌کننده
سلطان فرصت سوزی هستیم
سلفی پربازدید بازیگران بامداد خمار
خانم بازیگر: در کارخانه پدرم روی شمش‌های طلا راه می‌رفتم!
پرونده ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده را به قوه قضائیه رفت
شمایل جدید بازیگر جنتلمن بامداد خمار + عکس
بهنوش بختیاری و دخترانش در پشت صحنه بامداد خمار
عکس پربازدید از تولد ۲۸ سالگی خجسته بامداد خمار
نرگس آبیار سوگوار شد
نامداران سینما در اختتامیه آکادمی سینماسینما
سخنان تکان‌دهنده مسئول مجلسی مبارزه با فساد درباره فساد خودروسازان!/ چرا باید 160 هزار خودرو احتکار شود، صدای هیچ کسی هم درنیاید؟!
آتش، رقص و آواز زنان در بامداد خمار را ببینید
چهره بدون آرایش این دو بازیگر زن در اتاق گریم
عکس زیرخاکی از ملیکا و مریلا زارعی
بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از گمرکات و بنادر خوزستان
اوضاع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خوب نیست/ بانک های خصوصی در تیررس نظارت مجلس قرار می گیرند
مروری بر «بامداد خمار»؛ رمان عاشقانه‌ای که سریال شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۰۴ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005rBp
tabnak.ir/005rBp